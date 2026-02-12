玉醫住民春節返鄉 簡以嘉院長送暖照亮回家路

玉里醫院二月十二日（四）上午七時舉辦「一一五年度住民春節返鄉專車活動」，玉里醫院簡以嘉院長清晨帶領陳興剛副院長、林俐秘書來到現場為住民獻上祝福及送行（見圖），台鐵玉里站黃于菁副站長與玉里鐵路警察局劉發隆副所長也前來坐鎮，協助住民安全搭乘火車並指揮交通。

玉里醫院返鄉活動多年來始終秉持「讓住民回家團圓」的初心，為長期安置於院區的精神疾患住民，開啟一年中最期待的返鄉旅程。自二十五年前推動春節返鄉專車活動以來，始終秉持「讓住民回家團圓」的初心，陪伴無數住民在年節時刻重返熟悉的家鄉。雖曾因疫情影響暫停辦理，但自一一二年恢復後，醫院持續優化流程、強化跨單位合作，讓返鄉之路更加安心穩定。

一名即將返鄉的住民在社工團隊的陪同下，緊緊抱著行李，臉上藏不住笑意地說：「之前狀況不好，好久沒回家過年了，這次我努力復健，在醫師評估之後，終於可以搭上返鄉列車，真的很期待可以看到家人，很開心。」

簡以嘉院長表示，返鄉專車不僅是一項交通安排，更是玉里醫院長年堅持的信念與責任。我們始終相信，住民不只是病人，而是家庭的一份子。能在春節回家，與家人同桌吃一頓年夜飯，對他們來說意義非凡。感謝台鐵玉里站與玉里鐵路警察局多年來的支持與協助，彼此溫馨合影，讓這份溫暖得以持續傳遞。

簡院長進一步說出，良好的醫療照護不僅是病房裡的治療，更是讓住民能回到家庭，感受親情的溫度。這不僅是醫院的服務，更是一份社會的承諾。也讓社會大眾看見精神病友同樣渴望家庭的陪伴。建立正確且健康的觀念，是我們責無旁貸的使命。

負責本次活動規劃的玉里醫院游社工說明，對許多長期住院或安置的住民而言，返鄉前往往伴隨期待與不安並存的情緒，因此醫療與社工團隊會事前進行返鄉評估與準備，包括服藥安排、交通銜接與家屬溝通，確保住民能在安全、被支持的狀態下返家。看到他們順利上車、露出安心的表情，是我們最感動的時刻。

一張車票，連結的是家的方向；一趟旅程，承載的是團圓的期待。玉里醫院表示，未來將持續以人為本，結合醫療、社會福利與社區資源，陪伴住民走向更有尊嚴、更有溫度的生活道路，讓「回家」不只是春節的願望，而是可以被實現的希望。