玉醫新興座談會 住民與家屬共享天倫

玉里醫院新興院區舉辦114年度家屬座談會，活動匯聚了43位住民與82位心繫親人的家屬。許多家屬不辭辛勞，甚至提前一日抵達玉里，只為與久違的親人相聚（見圖）。

許多住民這幾個月經常詢問工作人員，何時舉辦親屬交流會，心心念念想見家人。這場溫暖的會面，不僅一解家屬們的思親之情，更為玉里醫院、住民、家屬三方搭建了堅實的溝通橋樑。

座談會中，院方向家屬說明院區最新政策與設施更新，並細膩介紹醫療團隊的照護內容，回應家屬對住民生活品質的關切。玉里醫院林俐秘書特別感謝家屬在花東地區交通不便的情況下仍堅持前來，這份親情與支持是醫療團隊最大的動力。她強調，院方將持續以「提供住民最佳照護」為核心宗旨，不斷優化服務。

住民的居住品質與舒適度一直是家屬所關注的，林秘書表示，本院會於114年底前完成各院區病房及公共區域的冷暖氣機全面安裝，保障住民四季安穩生活，此前溪口、萬寧、祥和院區已陸續完成冷暖氣機的啟用儀式，新興院區的冷暖氣機安裝也將在年底前完工，敬請期待。獲得現場家屬熱烈掌聲與肯定。

座談會開放提問環節，家屬關心的議題涵蓋政府普發現金、返鄉專車安排、身後事協助、醫療照護細節及生活管理等。醫療團隊包括家庭醫學科游松霖主任、阮妙禪護理長、陳怡安護理長等醫療團隊成員皆針對醫療的疑問進行專業且詳盡的回應，展現玉里醫院的照護實力與透明溝通。

活動中，職能治療師團隊也頒發獎項鼓勵表現優異的住民，讓家屬見證親人的進步與成長，進一步加深對院方照護品質的信任。活動尾聲安排「相見歡」時光，住民與家屬共享天倫、傾訴近況，現場氣氛溫馨感人。

每一次的家屬座談會不僅是長照轉型與醫療團隊服務專業成果的展現，更是深化住民、家屬、醫療團隊三方情感聯繫的橋梁。玉里醫院將持續傾聽與優化，承諾透過更多元的互動，讓住民在新興院區感受到的不僅是照顧，更是被尊重、被理解、被陪伴。玉里醫院期待與所有家屬攜手，共同守護住民的身心健康與尊嚴。