玉醫職能治療科榮獲SNQ國家品質標章，守護精神病友復元之路

衛生福利部玉里醫院再傳捷報！職能治療科以「愛與歸屬、自立向陽——慢性精神病患全人全程照護（HOPE L.I.F.E.）」專案，榮獲國家生技醫療品質獎（SNQ）醫院特色醫療組標章肯定。

玉里醫院職能科李書齊主任代表受獎領取證書（見圖）。這份殊榮不僅展現玉里醫院在精神醫療與長期照護的專業成果，也象徵多年來陪伴慢性精神病友走向復元、自立生活的努力，獲得國家級認證。

里醫院是全國最大的精神專科教學醫療機構，長期收治慢性精神病患。許多病友因病程長、功能退化或缺乏社會支持，生活能力逐漸下降，也容易失去對未來的信心。玉醫職能治療科團隊以「愛與歸屬」為出發點，不只看疾病，更重視病友是否感受到被關心、被接納。透過團體活動、生活練習、興趣培養與同儕支持，讓病友在安全溫暖的環境中重新建立人際關係，找回「我也是團體的一份子」的感覺。

廣告 廣告

簡以嘉院長強調：「很開心醫院的努力被肯定，我們承諾未來將持續推動以人為本、重視生活品質的精神醫療服務，讓慢性精神病友不只是被照顧，更能在愛與支持中找回自立的力量，迎向屬於自己的陽光人生。」治療師也依病友能力設計個別化訓練，從自我照顧、生活作息、家務技能，到簡易工作訓練與社區生活準備，循序漸進，幫助病友在「做得到」的經驗中重建信心。為了讓照護不中斷，玉里醫院整合醫師、護理人員、心理師、社工及照護團隊，共同討論病友的照護方向。即使病友從急性病房轉到慢性病房、日間照護，甚至準備走向社區，職能治療的支持都能持續銜接，真正做到「一路陪著走」。

這樣以生活為核心、以病友為中心的照護方式，已帶來明顯改變。許多病友在日常生活能力、活動參與度與生活滿意度上都有進步，有人開始願意走出房間參與活動，有人能主動照顧自己，也有人重新找回對生活的期待。該院將持續努力，帶領病友們走向更好的未來。

在授獎典禮現場，職能治療科團隊李書齊主任代表上台，分享這份得來不易的成果。團隊表示，SNQ 的肯定是一份鼓勵，也是一份責任，提醒大家持續用耐心與專業，陪伴每一位病友走在復元的路上。