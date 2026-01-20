玉醫與北市康復之友協會交流康復者社區居住與復元歷程

台北市康復之友協會日前蒞臨玉里醫院參訪交流，由萬心蕊理事長率領二十二位成員及住民到訪，深入了解玉里醫院在精神醫療與社區復健上的實務經驗。玉里醫院由林俐秘書兼社工科主任率領團體家屋團隊熱情接待（見圖），雙方就精神康復者於精神醫療機構之治療模式、復元歷程，以及「候鳥築巢計畫」的推動經驗進行深度交流，現場氣氛熱絡而溫馨。

玉里醫院林俐秘書開場，誠摯歡迎台北市康復之友協會蒞臨，林祕書並向與會來賓介紹玉里醫院。林秘書表示，玉里醫院長期致力於精神醫療與復健服務，深知病友從醫院走向社區並非一蹴可幾，而是需要完善的支持系統與逐步練習的機會。此次能與同樣關心精神康復者權益與生活品質的台北市康復之友協會交流，對院方而言是相當珍貴的學習與分享契機。

隨後由玉里醫院「候鳥築巢計畫」承辦人莊福元社工師進行計畫介紹與經驗分享。莊社工師說明，玉里醫院在簡以嘉院長的全力支持下，團隊將原本位於治療性院區、提供家屬休憩使用的「招待所」，重新規劃為模擬社區居住的空間，作為精神康復者過渡性復健場所。此場域不僅貼近日常生活樣貌，且鄰近員工宿舍，住民在試住與復健過程中，若遇到任何狀況，皆可即時獲得專業協助，兼顧安全與自主性。

莊福元社工師進一步指出，「候鳥築巢計畫」的核心精神，是協助功能良好的精神康復者逐步融入社區，透過實際生活體驗，培養自我照顧與社區互動能力，邁向更獨立的生活型態。玉里醫院提供位於鎮上的宿舍，讓住民嘗試自給自足，從採買、料理、作息安排到與社區居民互動，都是復元歷程中重要的一環，這也正是「候鳥築巢」計畫的初心所在。

台北市康復之友協會萬心蕊理事長回應時表示，玉里醫院在有限資源下，仍積極為精神康復者打造貼近社區生活的復健模式，展現醫療機構對病友未來生活的長遠關懷，我們也深受感動。雙方彼此交流寶貴經驗，院方也準備了學員復健商品贈送與會來賓，席間十分熱絡。

協會的學員亦提問，玉里醫院是如何讓這些住民融入社區的？除了玉里人的包容心以外，身處玉里的精障病友近五千位，在玉里鎮的兩萬人口中佔據比例極高，鎮民們多年來早已習慣這樣的相處模式，所以幾乎不存在任何無法融入的問題，玉里醫院也感恩於玉里人的善良與大愛，將會持續努力，帶領這些病友們持續成長、邁向復元。