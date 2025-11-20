玉醫跨海送暖 飛綠島推動學童心理健康服務

為深化偏鄉與離島學生的心理健康支持，玉里醫院兒童青少年精神科團隊與臺東縣教育處學生輔導諮商中心合作，由林琦心理師、李冠鳳社工師與陳心如個案管理師，及臺東縣學生輔導諮商中心社工師共同組成專業服務團隊，前進臺東縣離島——綠島，展開為期兩天的心理健康外展服務。

玉里醫院團隊服務範圍涵蓋綠島各級學校包括公館國小、綠島國小及綠島國中，針對三所學校的學生與教師提供心理健康服務（見圖）。服務內容包含「網路成癮」、「專注力不足過動症孩子的輔導技巧與親師有效溝通」、「教師支持方案-芳療頭部理療」，並利用此次機會推動嚴重情緒行為精神醫療就醫障礙改善及精神病早期介入計畫及訪視個案，現場提供綠島國中小教師及學生各項專業資源與實務指導。

廣告 廣告

現今教育現場面臨多重挑戰，特別是在離島地區，資源相對有限，更需要整合性的宣導與支持。「網路成癮」問題隨著科技普及日益嚴重，許多孩子因過度依賴網路而影響學習與生活，因此提升親師對網路使用的認識與引導能力刻不容緩。同時，對於「專注力不足過動症（ADHD）」孩子，教師若能掌握有效的輔導技巧與溝通策略，便能減少誤解與衝突，幫助孩子在支持性的環境中成長。而「教師支持方案—芳療頭部理療」則著重於照顧教師的身心健康，協助他們釋放壓力、提升情緒調節能力、提升睡眠品質，進而以更正向的能量回應學生需求。透過這三大主題的宣導與體驗，我們希望從學生、教師兩個層面共同推動正向互動與健康教育文化，為離島地區的教育注入更多關懷與能量。

兒童青少年精神科游舜杰主任表示，綠島目前雖設有衛生所與身心科駐點醫師，但尚無兒童青少年精神科專科醫師與專任心理師。本院希望藉由此外展服務，與學校及地方輔導體系深化連結，分享醫療端專業知能與資源，協助教師與家長早期辨識並介入學生心理健康需求。

儘管十一月東北季風強勁、海象不佳，團隊仍不畏舟車勞頓，堅持前往綠島完成此次任務。這趟外展不僅讓綠島的孩子與老師獲得專業支持，也讓服務人員更貼近離島教育現場的真實需要，成為雙向學習與關懷的旅程。