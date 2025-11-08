玉醫附設慶豐樂憶學堂榮獲花蓮北區失智照護第一名
玉里醫院附設社區失智據點——慶豐樂憶學堂，在114年度花蓮縣失智社區服務據點計畫輔導查核中，榮獲花蓮北區第一名的佳績，展現簡以嘉院長期深耕社區失智照護的卓越成果。
此殊榮於「2025智慧照顧在長照領域中之實證應用研討會」中，由花蓮縣衛生局朱家祥局長親自頒發獎狀，並由長照司朱健芳司長及花蓮縣衛生局長照科黃秀茹科長一同見證，肯定玉里醫院在社區長照服務推動上的專業與用心。
慶豐樂憶學堂除在會場榮獲殊榮外，也參與本次研習會市集擺攤活動，展示長輩們的手作成果，包括窯燒陶土作品與樹皮錢包等精緻工藝品。這些作品不僅展現失智長輩的創造力與生活熱情，也象徵樂憶學堂多元課程帶來的成就感與自我價值。擺攤現場氣氛熱烈，長輩們的作品深受參觀者喜愛，商品更被搶購一空，展現社區民眾對失智據點活動的高度支持。
慶豐樂憶學堂成立於民國111年7月，由玉里醫院積極推動設立，致力於提供失智長者全方位的照護與家庭支持服務。學堂服務時間為每週一至週五上午8點至下午4點，服務內容包括：失智症長者認知促進課程、緩和失智課程、安全看視、關懷訪視、家庭照顧者支持課程及支持團體等，讓長者能在熟悉且安心的社區環境中維持認知功能與生活自理能力，同時減輕家庭照顧壓力。
學堂課程設計以「生活即治療」為理念，融合多元活動媒介於每日生活中，透過懷舊治療、繪畫創作、音樂欣賞、園藝治療、非洲鼓節奏訓練、桌遊互動、營養與疾病衛教、日常生活訓練以及照顧者教育課程等多面向活動，全面促進長者身心健康。這些豐富且貼近生活的活動不僅強化長者的認知與社交能力，也讓家庭照顧者獲得支持與喘息機會。
多年來，慶豐樂憶學堂深受失智症長輩及家屬肯定，長者們每日熱情參與，對生活重新燃起期待與笑容。家屬也表示，透過據點的支持服務，不僅改善了長者的情緒與行為狀況，也提升了整個家庭的生活品質。學堂的成功經驗更成為花蓮地區推動失智友善社區的重要典範。
面對台灣快速邁入高齡化社會的趨勢，失智症人口逐年增加，失智照護需求持續攀升。玉里醫院秉持「以人為本、社區共榮」的理念，積極拓展失智照護網絡，讓偏鄉地區長者也能享有平等且高品質的照護服務。透過與地方政府及社區資源的合作，慶豐樂憶學堂不僅提供日間照顧與認知促進服務，更持續推動家庭照顧者教育與社區民眾失智識能宣導，促進全民對失智症的理解與接納，打造「失智友善、共榮共好」的社區環境。
此次榮獲花蓮北區第一名，是對玉里醫院及慶豐樂憶學堂團隊努力的肯定。未來，學堂將持續優化課程內容與服務品質，導入智慧照顧科技，結合臨床與社區實務經驗，發展更符合在地需求的照護模式，期盼為更多失智長者及其家庭帶來溫暖與希望，並成為花東地區失智照護的重要標竿。
