玉里二手屋紙類回收區「濃煙竄天」 劉一峰神父：加強管理
一場突發火災於花蓮玉里劉神父二手屋的紙類回收區爆發，濃濃煙霧瀰漫整個玉里市區，橘紅色火光與濃煙直竄天際，火勢相當猛烈。事故發生在7日下午四點多，消防人員迅速佈線射水搶救，但因為現場水源不足，一度出現近十分鐘無水情況，導致火勢再度復燃。所幸後續水車支援到位，火勢逐漸獲得控制，未造成人員傷亡，但現場紙類物品幾乎被燃燒殆盡。
花蓮玉里消防隊小隊長楊緯立表示，由於現場紙類燃燒物眾多，消防人員持續在現場灌救降溫。從下午火災發生開始一路到7點，仍有悶燒情形，消防人員不敢鬆懈。幸好這起火災沒有造成人員傷亡，接下來火調科將持續了解事發原因。面對這場火災，玉里天主堂神父劉一峰表示需要做出一些決定，但也考慮到二手屋有60多名員工的生計問題，不能貿然宣布關門。他認為員工需要接受訓練以取得執照，才能繼續維持這樣的工作。
劉一峰神父來台近60年，自1966年從法國巴黎外方傳教會被派來台灣後，長期致力於公益活動。他提供弱勢孩童書桌、檯燈，成立圖書館，透過資源回收所得幫助弱勢族群，還收容失業者與低收入戶，照顧智能障礙患者。這些貢獻使他獲得醫療奉獻獎，許多民眾讚揚他比許多台灣人更愛台灣。劉一峰坦言，雖然已多次要求員工不要抽菸等基本安全事項，但執行效果不如預期。他強調未來將更嚴格管理這些安全事項，目前已暫停教堂內的回收活動，改為集中在指定的回收場，以提高安全性。儘管遭遇這次意外，神父並不氣餒，他希望將這次的意外轉換成繼續前進的動力，持續關懷弱勢。
