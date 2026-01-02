玉里公墓命案新進展！呂男遭羈押禁見 其父被起底「曾持棍打死三叔」

花蓮玉里跨年前夕（12/31）發生公墓命案，28歲林姓女子被發現陳屍山區公墓附近樹林、已明顯死亡，涉案的50歲呂姓男友經檢方訊問後，依涉犯殺人等罪嫌羈押禁見獲准。警方後續調查發現，呂男已故父親曾任卓溪鄉民代表會主席，民國80年間曾因家族土地糾紛，持木棍毆打三叔致死，判刑3年6個月；服刑出獄後，仍擔任地方民代並升任代表會主席。

回顧案發經過，警方指出，12月31日接獲報案後前往玉里鎮大禹公墓附近山區，發現林女倒臥樹林間，衣衫凌亂、身上有多處外傷；警方初步研判林女生前疑遭毆打、勒頸，不排除遭虐致死。由於報案的呂姓男友說詞反覆，警方懷疑其涉有重嫌，當場將人逮捕偵辦。

呂男當時供稱，林女是自行跳車、車輛失控撞上石墩，但警方勘查林女陳屍現場後，認為現場跡證與其說法不符，案情詳細經過仍待檢警進一步釐清。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

花蓮／陳勁曄、余孟潔、何佩珊 責任編輯／周瑾逸

