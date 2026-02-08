玉里大橋改建 拚明年4月完工

花蓮縣玉里大橋是南花蓮交通重要命脈，因位在板塊交接處，每年平均「長高」約2公分，橋梁結構4年前因0918強震嚴重受損，恐危及用路人安全，重建工程刻不容緩，經公路局3年前投入40.6億元採「半半施工」，南下橋已完工通車，北上橋目前進度已逾6成，力拚明年4月竣工開放通行。

玉里大橋由南下、北上橋組成，分別在民國66年、民國83年建造完成，2座橋梁4年前均在0918強震中受損，其中南下橋結構毀損嚴重被列為危橋，公路局蘇花改工程處確保用路人行車安全，3年前啟動改建工程。

廣告 廣告

由於玉里大橋是台9線花蓮往返台東的重要橋梁，蘇改處避免改建工程影響當地交通，採「半半施工」，先拆除南下橋重建，開放北上橋雙向通行，待南下橋新橋完工通車後，再啟動北上橋工程。

蘇改處長李宗仁指出，玉里大橋南下橋已在去年4月完工通車，目前正在施作北上橋工程，截至去年12月底，整體改建工程進度已達61.59％，預計明年4月全數可改建完成並開放通行。

蘇改處指出，玉里大橋新橋長約685米，寬度從原先8.5米拓寬至14米，雙向各提供2快車道、1慢車道、行人與自行車道，配合秀姑巒溪治理線加大跨徑，橋面提高1公尺許，另配合橋梁位在歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，導致每年都會「長高」的特性，採箱型鋼梁結構，且支撐墊採活動式可逐年調整，朝百年使用目標設計。