玉里客家生活館新展覽 「處處都是美的恰當」

花蓮縣玉里鎮公所辦理「處處都是美的恰當」展覽，六日上午10時在客家生活館舉行開幕茶會。此次展出共計約四十幅作品，以油畫為創作主軸，展覽作品包含人物、風景、花卉，從具象、寫意、半抽象，作畫風格勇於嘗試、色彩明亮，筆觸渾然天成，畫風令人驚艷。展出期間為一一四年十二月三日起至一一五年一月二十九日，歡迎玉里鎮鄉親與愛好藝術的朋友踴躍前往參觀指教（見圖）。

展覽者蔡美卉女士，台南人，法號『釋妙觀』，於民國七十四年移居花蓮縣玉里鎮，民國九十年再遷至瑞穗鄉。因喜愛繪畫，民國104年向玉里見山畫室陳忠仁老師學習素描，初始滿意自己的輪廓畫，後來慢慢發現色澤的濃淡能拉出空間感，再過一段時間更體會到明暗光線、粗細質感的重要性與整體搭配的立體感，從此愛上油畫及素描。明白繪畫是智慧的展現，觀察生活周遭的風景、事物並仔細品味，最後用彩筆顏料紀錄下來，讓生活更加多采多姿!

鎮長龔文俊表示，油畫是一種特定的繪畫媒材，擁有豐富的色彩表現力和質感，同時本身也是一門需要專門的技巧的高深藝術，學習過程中需要建立紮實的素描基礎，才能培育出高深的繪畫技術。本次展覽非常精采，邀請玉里鄉親以及藝術愛好者一同欣賞各種媒材的精妙之處，體會這素描以及油畫這兩種各具特色、相輔相成的藝術之美！