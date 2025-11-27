玉里就業中心巡迴服務助力偏鄉求職者一站式服務直達部落

玉里就業中心為克服花蓮南區幅員廣闊、部落分散及交通不便的挑戰，長期秉持「政府主動走向民眾」的核心精神，將服務從辦公室延伸到部落，透過「鄉鎮巡迴駐點服務」，將求職、職訓與補助資訊直接送到民眾身邊，讓偏鄉居民無需遠行，也能輕鬆獲得即時的就業協助（見圖）。

玉里就業中心主任張鼎盛指出，許多原鄉及偏鄉居民因交通限制、家庭照顧責任或資訊落差，無法親自到就業中心辦理求職登記或職訓諮詢。為打破地理藩籬，中心團隊多年來持續深耕偏鄉部落，並定期進駐富里、萬榮及卓溪等地，與地方建立緊密連結，把「政府主動走向民眾」具體落實。

廣告 廣告

目前巡迴服務據點涵蓋南區主要鄉鎮：每週一下午在富里鄉公所、週三下午在萬榮鄉公所、週四上午在卓溪鄉公所，並於隔週五提供玉里鎮德武辦公處與玉溪農會松浦分部服務。固定的時段與地點，使服務更加便捷，並獲得當地居民高度好評。

除了協助民眾找工作、履歷內容建議、提供補助與訓練資訊外，駐點服務也成功協助許多求職者重回職場。富里鄉青年小元（化名）便是其中之一，透過駐點服務，他成功找到鄉內企業的清潔工作，不僅獲得穩定收入，也重新找回自信與生活步調，成為行動服務的成功範例。

玉里就業中心主任張鼎盛表示，未來將持續優化服務模式，提供更貼近在地需求的「行動式就業服務」，讓「找工作、找職訓、找補助、找方向」都能更加便捷，陪伴更多南區居民邁向穩定的職業生涯。相關就業服務資訊，歡迎洽詢玉里就業中心：03-8882033進一步了解服務內容。