玉里就業中心推動多元方案 串起萬榮紅葉部落長者陪伴與婦女就業鏈

在清晨的雞鳴聲中，萬榮紅葉部落正悄悄「誕」生一股新的力量。為協助偏鄉及原住民族部落強化在地就業，北基宜花金馬分署持續推動「多元就業開發方案」，玉里就業中心今年與萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社攜手，以「編織彩虹雞地」計畫結合友善養雞、在地人才培育與社區協力模式，不僅振興部落產業，也讓婦女與長者在熟悉的土地上找到新的角色與生活重心。

紅葉部落長年面臨青年外移與人口老化，許多長輩留在部落守著家園。合作社理事長林榮輝看見需求，在部落耆老的支持下成立「紅葉福利雞蛋合作社」，以動物福利為核心，採自然放牧與友善飼養方式，讓雞隻在舒適環境中成長。長者們在其中扮演重要角色，每日巡舍、照護雞群，不僅有穩定工作收入，也在日常互動中重新感受到被需要的力量。

廣告 廣告

目前部落已串起十六個微型雞場，逐步形成共作產業網絡。合作社並透過多元就業開發方案支持下，成立「部落青年畜牧培訓中心」，從雛雞照護、畜牧管理、行政與行銷皆有訓練，也延伸蛋品加工、藥草採集、生態體驗與文化課程等多元服務，讓蛋雞產業成為部落創生的基礎之一。

其中，部落婦女小潔（化名）便是透過此計畫翻轉人生的代表。過去她在外地電子廠工作，因父親生病返鄉後，一度擔心在部落無法兼顧工作與照顧家庭。後來在玉里就業中心推介下，加入合作社成為體驗推廣員，從不擅長電腦，到如今能協助長者管理雞舍（見圖）、整理財務報表，還能開發太魯閣族香蕉飯、雞蛋加工品、生態教育體驗等創新服務，如今已成為獨當一面的專案經理人。

小潔說出，如果沒有就業中心和合作社的一路陪伴，我不可能走到今天。能在部落工作、陪伴孩子同時貢獻一份心力，讓我覺得很踏實。看到孩子在這片土地上看到希望，也看到部落真的在改變，對我來說比什麼都重要。

玉里就業中心主任張鼎盛表示，「多元就業開發方案」在偏鄉扮演重要角色，透過計畫補助與專業輔導，讓中高齡、原住民、二度就業婦女等族群提升技能，也能協助部落建立產業鏈，邁向自立與永續。並強調，我們希望每個部落都能找到最適合的產業模式，讓族人不只回得來、留得住，更能在家鄉重新找回價值。未來就業中心將持續扮演「陪伴者」及「輔導者」角色，協助更多部落青年婦女在家鄉找到工作，讓部落的產業與文化像雞蛋一樣，不斷孕育新希望。相關服務資訊，歡迎洽詢玉里就業中心（03-888-2033）。