玉里就業中心運用施用毒品者就業服務計畫 穩定就業重拾自信

為協助曾施用毒品的更生朋友順利重返職場、重新融入社會，勞動部持續推動「施用毒品者就業服務計畫」，透過一案到底的陪伴式就業服務，結合友善雇主與獎助措施，協助求職者穩定就業。

北基宜花金馬分署玉里就業中心長期深耕花蓮南區，在求職媒合、就業後追蹤等階段提供不中斷的支持，已協助多位更生朋友在歷經人生低谷後，重新找回生活的方向與信心。

現年三十歲的阿成（化名），出監後選擇離開原本的生活圈，獨自來到玉里鎮投靠友人，期望在陌生的地方重新開始。然而，求職之路並不平順。面試時，面對履歷上長達數年的空白期，阿成總因不敢坦承過往而編造理由，卻屢屢收到「再通知」的婉拒回應。便利商店、餐飲業、物流公司接連碰壁，讓他逐漸懷疑自己是否還能被社會接納，信心也一點一滴流失。

在友人陪同下，阿成走進玉里就業中心尋求協助。就服員了解其身分背景與就業困境後，隨即啟動一案到底輔導機制，從履歷撰寫、面試應對到心理支持，逐步協助他建立誠實且有自信的求職態度（見圖）。透過就服員媒合，阿成獲得在地友善廠商粗工職缺的面試機會。面試當天，就服員全程陪同並事前與雇主充分溝通阿成的背景，廠商坦言：「只要你現在狀況穩定、願意準時上班，我願意給你一個機會。」這句話讓阿成深受感動，也當場答應立即上工。

阿成分享，這是他出監後第一份穩定的工作，不僅有固定收入，也改善了與家人的生活關係。如今，他已穩定就業超過一年，能獨立完成工作內容，深獲雇主肯定。他感性地表示，若沒有玉里就業中心一路陪伴與鼓勵，自己很難撐過最迷惘的時期，更不可能有今天的改變。

玉里就業中心張鼎盛主任表示，「施用毒品者就業服務計畫」的核心不僅是津貼補助，更重要的是長期且不放手的陪伴。透過專責就服員一案到底輔導，結合跨機關資源與在地友善企業支持，能有效協助更生朋友在職場中重新建立價值感，逐步回到穩定生活軌道，以工作翻轉人生。為鼓勵企業提供就業機會，雇主僱用經公立就業服務機構推介的施用毒品者，滿十天即可申領僱用獎勵津貼，最高累計可達十四萬四,000元；符合資格的求職者經推介從事月薪制工作，每月亦可領取五,000元至六,000元不等的就業獎勵金，最長可領取十二個月。相關服務歡迎洽詢玉里就業中心（03-888-2033），由專人提供完整協助。