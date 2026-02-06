玉里年貨大街2月6日開幕 玉警與警察志工媽媽齊宣導

%E4%B8%80 40 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】花蓮縣玉里鎮公所於114年2月6日在民權街停車場舉辦馬上開逛玉里年貨大街，現場除湧進美食攤車增添濃厚的過節氣氛，亦吸引眾多民眾前往共襄盛舉。

MEITU 20260206 212956706 300x169 1

花蓮縣警察局玉里分局為維護春節期間治安平穩、交通順暢，一早由偵查隊、交通組、婦幼及分駐（派出）所人員以「交通、婦幼、防詐、防竊及防搶」等宣導題材，手持宣導標語告示牌並與警察志工媽媽來向現場民眾宣導。

MEITU 20260206 213016342 300x169 1

本次玉里警察志工中隊由中隊長鍾素政率領各位志工媽媽，特別配合警方藉由年貨大街開幕，與現場民眾及攤販商家互動熱烈，為更接近民眾，製作文宣與民眾當面宣導來讓民眾了解警政署所設「打詐儀表板」來防止自身受騙；最後也請民眾能度過快樂平安的農曆春節。

廣告 廣告

MEITU 20260206 213034701 300x169 1

分局長許竣閔表示，凡是在網路或社群平台上看到標榜投資「保證獲利」、「穩賺不賠」的訊息，皆為常見詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺，切勿因一時心動而落入陷阱。藉由本次年貨大街熱鬧開幕，現場人潮眾多，警方把握機會進行反詐騙宣導，透過面對面說明與案例分享，強化民眾識詐、防詐的能力。最後也呼籲民眾，如遇可疑投資或詐騙徵候，可立即撥打 165 反詐騙諮詢專線查證，或關注玉里分局臉書粉絲專頁，隨時掌握最新詐騙手法，共同守護財產安全，安心辦年貨。