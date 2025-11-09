「玉里模式」助精障者重返社區 下一步鎖定司法精神病患與藥酒癮個案
台灣民眾精神疾病盛行率與照護需求逐年攀升，台北榮總玉里分院前院長林知遠獨創「玉里模式」，幫助精神障礙者成功融入社區、重拾工作，林知遠盼這套模式能普惠全台各地的精障者，下一步也已鎖定司法精神病患與藥酒癮個案，希望透過「玉里模式」的復健、訓練，協助這些人回歸正常生活。
根據健保署資料，近10年來，國內各類精神疾病就醫人數持續增長，2022年全台精神科就診人數共303萬，而全台最嚴重的精神病患幾乎都集中在花蓮玉里。
不到3萬人口的玉里鎮，其中包含近4千名精神病患，當年因時空背景因素，使得台北榮總玉里分院成為全台精神疾病照護重鎮，而玉里榮院前院長、精神科醫師林知遠發展出一套「玉里模式」，結合治療、復健、訓練、就業、居住等整體連續性支持，協助精神病友恢復自理與生活、社交能力，走出醫院，進入社區居住、工作，10多年來已成為國際典範，林知遠也因此獲得「第35屆醫療奉獻獎」。
林知遠表示，早年的精神疾病藥物有許多副作用，當長效針劑、尤其是第二代長效針劑出現後，效果遠超過預期，許多病患的病情因此穩定下來，但仍欠缺工作能力，因此便繭居在家，不但無法重拾正常生活，還會加速老化與失能。
林知遠指出，「玉里模式」是國家的資產、不能失傳，他希望這套模式能普惠所有精神病患，但玉里模式難以複製到其他地區，因此，他希望各地的精神病友能到玉里榮院接受復健，「如同當兵2年」；不過，這些病患不願意離開舒適圈，家屬也無急迫性，時間越拖越久，要把這些病友推出門就更困難。
林知遠說，要推廣「玉里模式」，他認為可從司法精神病患著手。他指出，司法精神病房的病患結束監護處分、回到原本的生活圈後，很可能再犯，又進入司法精神病房，「病房怎麼住也不夠住」，因此，他與台北榮總鳳林分院司法精神病房合作，希望協助病患進行職業訓練、重返社區。他說：『(原音)因為我們在鳳林院區有個司法精神病房，那是一個張醫師在負責，他說他現在轉介他覺得可以的，轉到我們康復之家來，不要讓他馬上回去，所以10月份會陸續再來兩個男生是還有6個月的監護處分時間，他來我們這邊執行，就讓他開始適應、訓練他。』
此外，林知遠也鎖定藥酒癮個案，他指出，許多藥酒癮個案衍生出精神症狀，導致戒斷成功後，又回到不良的生活圈，反覆出現問題行為，甚至導致腦傷，他認為這些病患可透過「玉里模式」復健、訓練，恢復生活與工作的能力。
林知遠強調，任何的醫療技術一定要有病人才能印證效果，有新的病人來，「玉里模式」才能發揮功能，未來他將積極推動，希望這套模式對國家產生實質的幫助。(編輯：陳士廉)
