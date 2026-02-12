玉里橋頭臭豆腐飄臭味 住戶焦慮「拔光頭髮」

花蓮知名玉里橋頭臭豆腐插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈。（圖／東森新聞）





花蓮知名玉里橋頭臭豆腐插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，還有住在附近的民眾焦慮到快把頭髮拔光。記者詢問多位住戶也說，味道臭到窗戶不敢開。對此北市環保局今說，去年依違反空汙法罰58.5萬元，今年初有要求業者調整設備保養頻率，預計農曆年後裝完。

樓上住戶：「希望是能夠搬走，只能這樣子囉。」

樓上住戶不客氣說，希望店家可以搬走。

樓上住戶：「據說他們有改善，但是也看不出來，臭味還是很重。」

廣告 廣告

花蓮玉里橋頭臭豆腐遠近馳名，前年底插旗台北大直，生意越來越好，鄰里關係卻是越來越緊張。社群上有人PO文，打電話給環保局承辦人員，說的似乎很有誠意，但是仍是敷衍，直呼每天處在臭味中，焦慮都把頭髮拔光了，也附上求助身心科，頭皮明顯禿一大塊的照片。

樓上住戶：「還沒有開，但是裡面的臭味就很重，不曉得在發酵還是什麼，也搞不懂，每天家裡門窗一定都關著，沒辦法有時候到劍南捷運站，也可以聞到臭味。」

住戶隨便問，都說味道實在很重，怕味道飄進來，家中窗戶不敢開，衣服不敢晾在陽台過，夏天只能等打烊後開窗，鄰居出現的拔毛焦慮感同深受。

附近住戶：「如果在他們營業的時候，你來感受一下，大概就知道長期，在這樣的環境之下有多難受，（所以拔毛你覺得不誇張），不誇張。」

對此店家不作回應，詢問環保局表示，玉里橋頭臭豆腐開店以來，確實接獲多件民眾陳情反映異味問題，環保稽查大隊多次稽查及改善。去年進行採樣，排放標準10，但檢測超標達71，違反空氣汙染防制法第20條規定，處58.5萬元罰緩並限期改善，4月複查沒超過管制標準。

由於檢舉不斷，1月有要求業者調整設備保養頻率，橋頭玉里臭豆腐說會在農曆年後調整排放口位置、加裝活性碳除味設施，環保局也會再去檢測。只是感受度人人不同，走過路過感受到的異味，對當地居民而言，卻可能是長時間無法忍受的臭味。

更多東森新聞報導

捷運站都聞到！臭豆腐名店飄臭味 住戶：頭髮快拔光

獨家／臭豆腐文連發遭疑業配網吵翻 老闆：沒錢請

獨家／不准問要等嗎？名臭豆腐攤老闆罵顧客「白癡」

