玉里歲末祝福 愛心竹筒回娘家

玉里靜思堂舉行歲末祝福， 不只有玉里慈院醫護和在地鄉親虔誠參與，包含瑞穗到富里的法親都一起來參與。尤其近期地震頻傳，許多人都希望為普天下祈福，祈願各地平安，無災無殃。而在這當中，有一位環保志工，他就是賴銀妹阿嬤，連續參加好多年的他，每到歲末祝福，總會帶著存了好久的零錢要來投竹筒，透過日常點滴，行善行愛不落人後。

「我沒時間投竹筒。」

帶著一整袋積攢好久的零錢，趕在年終歲末祝福的這一天，把善款全部捐出來。民眾 賴銀妹：「自己有零錢就投進去，孩子如果零錢不拿，我也把它投進去，就多少存一點，也捐這麼多年了，不差這一點點(零錢)。」

慈濟志工 蔡秀鳳：「每次他捐的時候，他都是50塊跟10塊的(硬幣)，他都存一把 存好，他跟我說 阿鳳 我存了多少了，我就說你要捐了沒，他說 不要不要 好啦好啦，每次 ，不過每次他都是拿最滿的出來。」

「早安 早安。」

玉里靜思堂舉辦歲末祝福，不只有玉里慈院的醫護和在地鄉親，還有瑞穗、舞鶴、富里、富源的法親，都坐著遊覽車抵達現場。近期地震頻傳，大家都要來壓壓驚，祈求天下無災。慈濟志工 黃麗雲：「半夜11點多 那我最不放心的，就是我們的法親 獨居的，像我們富里比較偏遠地區的這些，(得知平安)我就喘了一口氣，真的 只要大家的心念，都可以一起來祈福的話，真的是天下就無災無難。」

「但願人人牽手心連心。」

靜思精舍 德昕法師：「走過一甲子 用一甲子的時間，因為我們先付出愛，把我們的愛送到全世界去，所以 當我們有需要的時候，他們也不辭千里，所以 也來送出他們的愛。」

即使身在偏鄉小鎮，只要有心，一樣能為普天下祈求平安，為人人送上祝福。

