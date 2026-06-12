玉里警察節暖心送關懷 分局長親送祝福至偏遠山地所 律師學姊加碼贈送側背包

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【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為慶祝115年警察節，感謝第一線警察同仁全年無休守護地方治安與交通安全，花蓮縣警察局玉里分局今年特別規劃溫馨慰勞活動，分局長許竣閔早在警察節前便默默籌劃準備，精心張羅披薩、炸物及各式飲料等豐盛餐點，希望在屬於警察同仁的重要節日裡，為大家帶來一份驚喜與溫暖。

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警察節當天，分局長率領各單位幹部組成慰勞團隊，親自將熱騰騰的披薩、炸物及飲料送往轄內各分駐、派出所，慰勉堅守崗位的執勤同仁。由於警察工作24小時不間斷，許多同仁即使在警察節當天仍需執行治安、交通及為民服務等各項勤務，因此分局特別將祝福直接送到勤務現場，讓每位同仁都能感受到來自分局大家庭的關懷與支持。

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除了豐盛餐點外，曾任職玉里分局員警、現為律師的黃馨瑩學姊，也特別響應此次警察節活動，加碼贈送每位同仁側背包一個，作為警察節禮物。黃律師長期關心警察同仁執勤狀況，雖已轉換跑道投入法律工作，仍心繫昔日服務過的警察團隊，希望透過實用的禮品向學弟妹們表達支持與鼓勵，也期勉大家持續秉持服務熱忱，精進專業能力，成為民眾最信賴的治安守護者。

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慰勞行程中，分局長更親自前往轄區最偏僻的清水檢查所，向長期駐守偏遠地區的同仁表達最高敬意。由於清水檢查所地處偏遠，員警平時肩負山區人車管制及為民服務等工作，駐地環境相對艱辛。分局長特別前往關心同仁勤務及生活狀況，並親手送上餐點與節日祝福，感謝大家長期以來默默付出，守護轄區安全。

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當熱騰騰的披薩、炸物及飲料送抵各駐地時，同仁們紛紛露出驚喜笑容，在忙碌勤務之餘共享美味餐點，也讓警察節增添溫馨歡樂氣氛。許多同仁表示，雖然只是簡單的一份餐點與一份禮物，卻感受到分局長、幹部及學姊滿滿的心意與鼓勵，令人倍感溫暖，也為持續投入警察工作增添更多動力。

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玉里分局長許竣閔表示，警察同仁肩負維護社會治安與交通安全的重要責任，不論平日或假日，總是堅守工作崗位，默默守護民眾生命財產安全。警察節不僅是屬於警察同仁的重要節日，更是向所有辛勞付出的警察表達感謝的時刻。此次特別以親送餐點的方式慰勞同仁，並感謝黃馨瑩律師學姊熱心贊助側背包禮品，希望讓每位同仁都能感受到來自各界的支持與肯定。未來玉里分局也將持續凝聚團隊向心力，共同守護地方治安，為民眾打造更安全、安心的生活環境。