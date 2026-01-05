玉里醫院心理師走入校園 教玉東國中學子對毒品說不！

玉里醫院為提升青少年對毒品危害的認識，並強化面對誘惑時的自我保護能力，由臨床心理師前往玉東國中，舉辦校園反毒宣導講座（見圖）。活動透過互動提問、情境討論及簡易小測驗，引導學生以貼近生活的方式認識毒品風險，培養正確拒毒態度。

在宣導過程中，陳平文心理師先透過「是非小測驗」與學生互動，讓學生判斷生活中常見的毒品迷思，例如「一次不會上癮」、「朋友都在用所以很安全」，藉此澄清錯誤觀念。接著搭配簡報說明毒品對大腦發展、情緒控制與學習能力的影響，讓學生了解成癮並非意志力薄弱，而是會改變大腦運作的健康問題。

活動中也設計「情境討論」橋段，模擬同儕邀請嘗試毒品的情境，請學生思考若遇到類似狀況可以如何回應。心理師引導學生練習實用的拒毒技巧，並整理出簡單好記的拒毒原則，例如「清楚說不、離開現場、尋求協助、保護自己」，協助學生在實際生活中具備可行的應對方式。

玉里醫院陳平文臨床心理師表示，國中階段正是價值觀與行為模式逐漸成形的重要時期，青少年容易因好奇心、同儕壓力或錯誤資訊而低估毒品的危害。近年新興毒品常偽裝成糖果、咖啡包、電子菸或標榜『提神』、『放鬆』的產品，使青少年在不知情的狀況下誤觸毒品，因此提升辨識能力與警覺性格外重要。

玉里醫院成癮精神科林義盛執行秘書說出，反毒教育不只是傳遞知識，更重要的是協助青少年建立『覺察風險、做出選擇、保護自己』的心理能力。當青少年能在安全的引導下練習拒絕、表達與求助，便能在未來面對誘惑時更有信心做出健康選擇。

陳平文心理師提醒學生，當感到壓力、情緒低落或想逃避現實時，毒品並不是解決方法。青少年可以透過運動、與信任的人談心、從事興趣活動或向師長與專業人員求助，找到更安全的紓壓方式。他強調，懂得求助並不是脆弱，而是對自己負責的表現。

林義盛執行秘書強調，唯有透過醫療、學校與家庭的共同合作，才能真正降低毒品對青少年的危害，守護其身心健康。玉里醫院期盼藉由持續推動校園反毒宣導，讓青少年在成長過程中具備正確的知識與態度，勇敢拒絕毒品誘惑，迎向健康未來。