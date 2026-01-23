玉里醫院與玉里慈濟醫院跨院交流 聚焦骨折治療與術後照顧

玉里醫院舉辦「骨折的預防及術後照顧」專題演講，邀請佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院副院長林志晏擔任主講人，與院內同仁分享骨折治療流程及術後照護的臨床實務重點，促進跨院專業交流（見圖）。

玉里醫院院長簡以嘉表示，感謝林副院長在繁忙醫務之餘，撥冗前來分享寶貴經驗，並特別感謝其多年來對玉里醫院住民在骨折治療與照顧上的協助與支持。簡院長指出：「本院住民多為高齡族群，骨折風險相對較高，提升骨折治療與術後照顧的專業能力，是醫療照護工作中相當重要的一環，期盼透過此次專題演講，讓同仁對相關臨床處置與照護原則有更完整的理解與實務指引。」。

林志晏副院長說明，骨折治療並非僅止於手術處置，而是一個涵蓋完整評估、治療決策及術後追蹤的醫療過程。臨床上須依據骨折部位與型態、病人年齡及整體健康狀況，選擇合適的治療方式，並兼顧治療安全性與功能恢復。治療目標不僅是影像上的骨折復位，更重要的是在骨折穩定的前提下，協助病人維持或恢復日常生活能力；對於高齡或合併慢性疾病的病人而言，術後活動能力與整體照護安排更需審慎評估。

在術後照顧方面，林副院長強調疼痛控制、傷口照護及活動指引的重要性。若疼痛控制不佳，將影響病人活動意願；缺乏明確的復健指引，則可能延長復原時間，甚至影響功能表現。因此，臨床上會依骨折穩定度與治療方式，評估病人可開始活動的時機與範圍，並結合復健介入，協助病人循序漸進恢復肢體功能。他也提醒，過度限制或活動不足皆可能影響復原成效，須由醫療團隊進行專業評估與指導。

林副院長也指出，骨折治療需仰賴跨專業團隊合作，包含醫師、護理人員與復健人員的密切配合，並與病人及家屬保持充分溝通，使治療與照護方向一致，方能提升整體醫療與照護品質。

玉里醫院表示，透過此次跨院專業交流，讓同仁對骨折治療及術後照顧的臨床重點有更清楚的認識，不僅有助於提升醫療團隊的照護品質，也能協助病人在安全前提下逐步恢復生活功能。未來將持續辦理各類專業與健康教育活動，推動知識交流，守護住民與在地民眾的健康。