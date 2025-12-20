玉里鎮公所辦醃漬蘿蔔手作體驗 反應熱烈

玉里鎮公所於二十日在鎮公所大禮堂辦理客家醃漬蘿蔔手作體驗活動（見圖），當活動訊息一在公所網站公告後，就馬上吸引了許多民眾相繼來電詢問及報名，反應相當熱烈。

活動邀請陳美麗女士擔任講師，冬季節盛產的蘿蔔具有最適度的香甜，為了延長蘿蔔的食用期限，將盛產的白蘿蔔利用再加工，製作成了一罐罐精美可口的醃漬蘿蔔。客家醃漬蘿蔔活動是結合在地農業與客家飲食文化的重要體驗，由專業老師教導醃漬蘿蔔的製作步驟，展現出客家人「惜物」的智慧與多元農產的魅力，更讓民眾體驗客家美食文化。

鎮長龔文俊表示，醃製文化是客家菜重要的精髓，過去客家人勤儉持家、惜才不浪費食物，也因居住區域靠近山，食材取得不易，而發展出乾、泡、醃、醬的各種客家獨特工法，進而變化出口感不一樣的好滋味。未來有機會鎮公所將廣開相關培力課程，學習如何物盡其用，創新出更多不一樣的商品，且透過包裝及行銷，貨暢其流外，也同時能增加收入，這才是我們玉里醃漬的目的。