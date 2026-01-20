玉里高寮大橋「遭震垮」中斷3年！花蓮縣府：農曆年前有望通車

位於花蓮縣玉里鎮的高寮大橋有望在今年農曆新年前完工通車。 圖：花蓮縣政府／提供

[Newtalk新聞] 位於花蓮縣玉里鎮的高寮大橋橫跨秀姑巒溪，是連接台9線與193線道的重要橋梁，卻在2022年9月18日池上地震時被震毀，讓附近的居民在過去3年內，只能透過溪底的便橋勉強通行。花蓮縣政府今(20)日分享，目前高寮大橋重建進度已達9成，有望在今年農曆新年之前通車。

高寮大橋不僅串聯花蓮玉里鎮人口密集區，更是前往赤科山的重要路徑。自2022年池上地震導致高寮大橋斷裂後，居民便只能依靠溪底的便橋通行，但每每颱風豪雨，位在秀姑巒溪溪底的便橋就會斷裂，嚴重阻礙交通，成為花東縱谷交通發展的一大挑戰。

花蓮縣政府說明，受池上地震影響而無法通行的高寮大橋、崙天大橋和玉長大橋都在2024年2月起陸續動工。截至目前為止，採用鋼構箱型梁設計的高寮大橋施工速度最快，已完成所有下部構造和上部構造的鋼箱梁吊放和橋面板、伸縮縫、防震拉桿等工程項目，工程進度超過90%，有望在今年農曆春節前完工並提前開放通車。

此外，花蓮縣政府表示，同樣因池上地震而受損的崙天大橋和玉長大橋目前工程進度也接近70%，預計今年7至8月間就會完工並開放車輛通行。

