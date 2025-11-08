玉里「劉神父二手屋」回收場陷火海 濃煙竄天際
花蓮縣玉里鎮「劉神父二手屋」回收紙類區7日下午發生火警，現場紙堆燃燒猛烈，濃煙直竄天際。消防隊員趕抵時一度因水源不足，造成搶救進度受阻，所幸最終火勢獲得控制，無人員傷亡。
據了解，火警發生於7日下午4時45分左右，地點在玉里鎮平常一路23號的「劉神父二手屋」回收紙類區。
玉里消防分隊接獲報案後，立即派遣消防車與人員前往現場。抵達時，堆置的大量紙類回收物已全面燃燒，火勢相當猛烈，現場濃煙密布，燃燒面積廣泛。
消防人員立即佈線射水搶救，但因現場水源不足，一度出現將近10分鐘無水可用的情況，導致火勢短暫復燃。經加派水車支援後，火勢逐漸受到控制，現場仍有悶燒情形，消防人員持續灌救與降溫，以防再度延燒。
玉里消防隊小隊長楊緯立表示，下午4時45分接獲報案後，分隊立即出動救災車輛到場，發現為紙類回收物燃燒，隨即佈線射水搶救。由於現場可燃物眾多，燃燒速度快，消防人員持續在現場進行滅火與降溫作業，確保不再復燃。
消防單位指出，近期花蓮地區接連發生多起垃圾場與回收場火警事件，提醒業者務必加強場區安全管理，避免可燃物堆積過多，並定期檢查電線及設備狀況，以降低起火風險。
