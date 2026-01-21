玉高校友會贈送活動椅為中城國小注入滿滿支持力量

玉里高中校友會理事長鍾添貴與校友慷慨捐贈，花蓮縣玉里鎮中城國小三百組學生活動座椅。(玉里高中校友會提供)

記者林中行／花蓮報導

為提升學生活動品質與校園學習環境，玉里高中校友會在校友豐興餅舖董事長劉俐伶的熱心引薦下，由玉里高中校友會理事長鍾添貴與校友慷慨捐贈三百組學生活動座椅。

花蓮縣玉里鎮中城國小表示，收到三百組高規格學生活動椅，未來不論是學生音樂會、校慶運動會、園遊會或各項大型集會活動，皆能提供更舒適、安全且一致性的座椅設備，為孩子們打造更完善的學習與展演舞台。

中城國小指出，過去學校在辦理大型學生活動時，常需臨時借用或拼湊座椅，不僅增加行政與教師負擔，也影響活動整體品質。此次透過玉里高中校友會的協助，可以一次獲得三百組高規格活動椅，將大幅提升學校活動規劃彈性，讓學生能在更舒適的環境中學習、表演與交流，對偏鄉學校而言是一項珍貴而實用的資源支持。

玉里高中校友會理事長鍾添貴表示，感謝豐興餅舖董事長劉俐伶的引薦，以及巨蛋展覽公司將企業大愛化為實際行動，把溫暖送進偏鄉校園，不僅改善校園設施，更在孩子心中種下感恩與回饋社會的種子，為偏鄉教育注入溫暖而長遠的力量。

鍾添貴指出，教育是改變孩子未來的重要力量，希望透過校友會平台，串聯更多善心人士與企業，一同關懷南區學童的學習需求，讓孩子們在充滿支持與鼓勵的環境中安心成長。

中城國小校長鍾曜表示，這批活動椅不僅是硬體設備的提升，更象徵校友及社會對偏鄉教育的重視與肯定，學校將妥善運用這份愛心資源，讓每一場學生活動都成為孩子累積自信、展現才能的重要舞台，也期盼未來能持續與社區、校友及企業攜手，為孩子打造更優質、多元的學習環境。