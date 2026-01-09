王世堅不滿被傳「韓柯會主動+1」 韓國瑜：是我邀的

王世堅嚴正否認，強調自己是受韓國瑜之邀才答應出席，但為避免模糊焦點，最終決定不參加。（圖／東森新聞）





民眾黨主席柯文哲於今（9日）下午前往立法院，拜會立法院長韓國瑜。事前一度傳出民進黨立委王世堅主動表達有意參與這場會面，引發各界議論。對此，王世堅嚴正否認，強調自己是受韓國瑜之邀才答應出席，但為避免模糊焦點，最終決定不參加。韓國瑜為此也特別向王世堅致歉，重申邀約是自己主動提出，對於造成王世堅困擾感到相當抱歉。



針對這場備受矚目的「韓柯會」，原定也會出席的「頭號柯黑」王世堅臨時喊卡。王世堅受訪時解釋，自己與民眾黨立委陳昭姿及韓國瑜院長皆為三十年舊識，即便加入柯文哲一同敘舊也覺得很好；然而，消息卻被解讀成是他「主動求見」，這與事實完全不符。

王世堅指出，主動權完全不在自己，也不在韓國瑜院長，批評民眾黨不該以此方式曝光消息，且內容又與事實相左。為了不讓焦點被模糊，他決定取消行程。王世堅也透露，韓國瑜院長上午已親自致電致意，對於事情演變成這樣表示不好意思。



韓國瑜受訪時也再次強調，是他主動邀請王世堅，並稱讚王世堅是一個有情有義的人，原本也願意接受邀約，對於造成王委員困擾感到很不好意思。隨著王世堅確定缺席，這場原本預期的三人敘舊，也少了經典的一位主角。



此外，立法院正副院長韓國瑜與江啟臣也藉此機會向民眾拜年，祝賀大家新的一年馬上幸福。兩人宣布將於1月10日星期六上午八點半，一同前往大甲鎮瀾宮發送最新出爐的熱騰騰春聯。由於韓國瑜發放春聯的第一站就選在台中，被外界解讀為力挺江啟臣佈局2026年選戰，儘管兩人互動僅以歡呼帶過，但政治意涵似乎已盡在不言中。

