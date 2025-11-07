王世堅不選台北市長？戴錫欽曝綠營可能派這兩人出戰

國民黨台北市議會議長戴錫欽分析2026年台北市長選戰，認為民進黨可能派出壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或北市議員苗博雅參選，而非外界熱議的立委王世堅。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

戴錫欽6日接受廣播節目訪問時表示，雖然蔣萬安連任機率過半，但仍需「審慎樂觀」。當主持人詢問他預測誰會成為蔣萬安的競爭對手時，戴錫欽回應：「我覺得可能是吳怡農或北市議員苗博雅」，並認為王世堅參選機率不高，因為王已多次表達無意參選，「講的都是真心話，非故意講檯面話的人」。

吳怡農被視為民進黨台北市長選戰的潛在人選。（圖／中天新聞）

戴錫欽進一步分析，民進黨選對會針對吳怡農、苗博雅、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤及前民進黨秘書長林右昌等人進行內部民調評估。被問及誰可能是最難纏的對手，他提到吳怡農與蔣萬安過去在立委選舉中曾有「雙帥對決」，當時兩人的長相、身材和男性魅力成為比較焦點，但現在蔣萬安作為現任市長，必須拿出政績來說服選民。

台北市議員苗博雅。（圖／中天新聞）

關於選情分析，戴錫欽直言，藍綠在台北市都有基本盤，綠營縣市首長基本盤約3成5到4成，而蔣萬安的優勢在於現任者身分，但不能再單靠形象包裝，必須以政績取勝。他強調，台北市選民理性成分高，這次選舉的助力還包括府會合作、議員地方經營強度，以及北市明星級議員的高聲量，這些因素都會產生相乘相加效果。

