王世堅二度助陣陳亭妃 看好贏面大「鄉親會還她公道」

王世堅（左）二度南下為陳亭妃（中）助陣，陪同展開車隊掃街。（曹婷婷攝）

王世堅今天二度南下為陳亭妃站台，表示看好陳亭妃初選贏面大。（曹婷婷攝）

王世堅陪同陳亭妃到東嶽殿上香祈福後，隨即展開車隊掃街。（曹婷婷攝）

民進黨台南市長初選民調壓軸登場，「扶龍王」立委王世堅14日二度南下為立委陳亭妃助陣，展開車隊掃街。王世堅表示，陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻，泰山崩於前而面不改色，「從從容容問政、游刃有餘服務」，讓他非常佩服，他認為初選陳亭妃贏面大，相信今晚鄉親會還她一個公道，今天南下也是要印證陳亭妃能通過考驗、邁向勝利。

台南「妃憲之爭」選情緊繃，陳亭妃今天預計在市區、永康車隊掃街，王世堅將全程陪同。中午王世堅一抵達東嶽殿，就受到許多民眾簇擁，「本人跟電視一樣帥」。被問到高雄市長初選結果，王世堅說，已經有結果非常好，高雄深慶德人，希望今晚民調過後，明天有好的成績，還給陳亭妃應有的掌聲與公道，這段期間對她不實攻擊與造謠，也在今天到此結束。

面對高雄、台南市長初選都被外界解讀是新潮流派系的戰場，王世堅說，看在台南鄉親及全國民眾眼裡，大家看得很清楚，但他跟亭妃絕對不會口出惡言，這是為人處事最重要修為，亭妃也做到了，也強調選舉過程要謹守本分。

王世堅說，陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻，泰山崩於前而面不改色，這是他非常佩服陳亭妃的地方，「從從容容問政、游刃有餘服務」，他說這些都看在台南市民眼裡，前陣子更花10天以鐵馬騎遍台南37區518公里，這麼艱鉅路程，她一樣撐過去，期間面對各種奇怪選舉招式，陳亭妃也坦然面對。

王世堅說，陳亭妃政治路走了27年也被檢驗27年，不噴口水不打泥巴仗，從來不講其他同志是是非非，今天大家也是抱著「快樂堅強」心境，度過初選前一天，相信今晚台南鄉親會給陳亭妃一個公道，讓陳亭妃通過初選考驗，邁向勝利，邁向年底大選勝利。

