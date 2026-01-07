（圖／本報系資料照）

如果說民進黨政治人物尤其是立委中，知名度最高、人氣最旺的一位，王世堅絕對數一數二。他受歡迎的程度，不僅是跨黨派，也是跨兩岸的，以一位自稱深綠出身的立委，竟然能得到大陸這麼多網民的欣賞和肯定，實在是前所未見的異數。

光是以媒體的曝光度和網路的流量來說，幾乎什麼政治新聞都會跟他扯上關係，或者問他的意見。可不見最近他製作的「一馬當堅」春聯，一出手就造成轟動搶訂，有哪個藍綠立委有此行情！

所謂「人怕出名豬怕肥」，別看王世堅紅透半邊天，卻也有他一言難盡的困擾。民進黨現在正積極布局2026的縣市長大選，台北市長這一戰卻傷透腦筋，一直找不到合適的戰將挑戰蔣萬安。

廣告 廣告

蔣萬安的支持度現在是全面輾壓所有綠營可能人選，唯獨王世堅與他的差距最小，而且還在20至29歲的年輕族群贏過蔣，這自然引起各界對王的勸進。問題是民調抵不過層峰的好惡，因為賴清德屬意的是吳思瑤。

其實民進黨也知道王世堅出馬恐怕也贏不了蔣萬安，但若王肯出戰則能掀起聲勢，一定會帶動市議員的選情；而王自知贏蔣的機率不大，恐怕也不願當犧牲打去成就綠營的市議員選戰。

這就出現了連日來民調、輿論都大讚王世堅，他卻一直謙辭的尷尬局面。相對而言，王世堅幾乎是目前唯一敢於批評當權者的執政黨立委，與韓國瑜並稱藍綠兩大金句王，而且在網路上深受追捧。但他並不為層峰所喜，當他在外越走紅，在黨內反而越走困，而且越不敢用他。民進黨的北市長選情如同高雄市、台南市一樣，是層峰用人的矛盾怪象之一。