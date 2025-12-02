王世堅兩岸爆紅也有困擾! 頻遭民眾喊"沒出息"

政治中心／綜合報導

民進黨立委王世堅，以一首"沒出息"成為焦點，跑行程時開心與支持者合唱，也會被喊"沒出息"，而這首歌也被中國網友拿來二創，他樂見兩岸有正面交流，但重申三不，不是中央對地方、不是黨對黨，中國更不能武力恫嚇，他也建議總統賴清德施政要"抓大放小"，將目光鎖定在國家方向。

立委(民) 王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

＜沒出息＞兩岸爆紅！ 王世堅曝「1困擾」：有點尷尬

民進黨立委王世堅因為沒出息一曲爆紅。（圖／網路）





和女團成員開心合唱，"沒出息"儼然成為民進黨立委王世堅的招牌歌，卻也有些小困擾。

立委(民) 王世堅：「以前大家遠遠碰到我，就是叫王世堅王世堅，現在比較困擾啦，遠遠看到我的有的人就稱呼王世堅，有的人就說啊那個沒出息。」





＜沒出息＞兩岸爆紅！ 王世堅曝「1困擾」：有點尷尬

民進黨立委王世堅因為沒出息一曲爆紅。（圖／民視新聞）





沒出息爆紅，讓王世堅也成為校園偶像，日前到台北海大出席活動，不只師生尖叫，狗狗也瘋狂，而沒出息被中國網友二創出多個版本，王世堅樂見兩岸正面交流，但交流有原則。

立委(民) 王世堅：「不能像過去的國民黨一味要傾中，我認為有三不，不是地方對中央，不是說我們是地方，我們去朝貢它中央，不是黨對黨去談判，這種交流絕對不能說是你中共用刀子掐在我們脖子上，如果你中共現在還動不動，三天兩頭就在那邊軍事演習，這樣子的時候我們絕對不去，如果非得逼到我們要動手的時候，我們是不可能隨便就認輸投降，那是不可能的，除非"踏過我們屍體"。」

王世堅昔日金句再現，對於總統賴清德的執政，他也提出看法。

立委(民) 王世堅：「他應該有做幾點的修正，就是抓大放小，你一定要往大的方向去看，像蔡英文在這個部分就做的很好，蔡總統就是說她就看國家的大方向，她管的都是大方向大的事情，大的政策就對，我希望說他能夠盡量把小事都撥開，那麼他來管大的方向，大的策略才對。」

從兩岸交流到總統施政，王世堅回應從從容容，唯獨選台北市長，他說，完全不可能！





