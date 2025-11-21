王世堅再開嗓唱「從從容容」 被「這事」手滑

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

民進黨立委王世堅首度在立法院清唱神曲「沒出息」，展現其歌唱實力。然而，當被問及民進黨秘書長徐國勇點名他參選台北市長時，正在簽名的王世堅手抖了一下，坦言被嚇到差點寫錯字。對於前總統蔡英文是否參選台北市長的話題，王世堅則形容蔡英文是「核子彈級爆發的領袖」，認為若她出馬參選，選情才會真正激烈。此外，吳怡農已完成登記參選，並在社群媒體發表新影片，強調曾投票給蔡英文的選民也應支持他。

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

王世堅在立法院展現歌喉，清唱「沒出息」一曲，唱得從容自若。然而，當被問及秘書長徐國勇點名他參選台北市長的消息時，王世堅手上的筆幾乎拿不穩，表示自己差點寫錯字，被這個消息嚇到。針對台灣民意基金會董事長游盈隆分析民進黨若想在台北市長選戰中獲勝，應提名前總統蔡英文的說法，王世堅表示，如果蔡英文這樣「核子彈級爆發的領袖」出來參選，選情才會真正激烈。他同時表達了「不在其位不謀其政」的立場。

廣告 廣告

而已完成參選登記的吳怡農則積極爭取支持，他在社群媒體發布新影片，強調那些曾經投票給蔡英文的選民也應該支持他。吳怡農表示，偏藍一點的選民也可能支持他，因為這些選民曾投票給蔡英文，既然投過蔡英文，為什麼不能支持他呢？

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／TVBS）

除了台北市，新竹縣也是民進黨面臨挑戰的選區。副總統蕭美琴前往竹北市場，大力讚賞民進黨籍竹北市長鄭朝方「非常有氣質有品味」，是「氣質市長」，並肯定他將美學帶入生活周邊。鄭朝方則分享自己被說有潔癖，但他謙稱只是愛乾淨而已。

副總統蕭美琴與竹北市長鄭朝方。（圖／TVBS）

當被問及鄭朝方是否有望在2026年競選新竹縣長時，蕭美琴表示看到一個認真首長的用心和付出，但強調這個議題有另外的委員會在處理，因此不再多談。雖然沒有正面回應，但蕭美琴的行動已顯示出某種程度的支持態度。

更多 TVBS 報導

游盈隆喊民進黨要贏北市就找蔡英文 王世堅讚：確實是國內最強

民進黨2026北桃戰將難產 徐國勇列名單：怎麼會沒人

皆被點桃園「奇兵」 王世堅笑指蔡其昌會贏

大讚何志偉善良勤勞！王世堅認他適合選桃園：從沒有堅偉大戰

