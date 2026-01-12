王世堅再點名、卓榮泰2026戰蔣萬安？黃暐瀚曝三理由：不太可能

記者李鴻典／台北報導

佈局2026年縣市長選舉，民進黨台北市長至今未確定人選，民進黨立委王世堅11日再度點名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤、莊瑞雄及前立委高嘉瑜等6人。資深媒體人黃暐瀚今（12）天說，卓榮泰選台北市長？他覺得不太可能。

黃暐瀚說，為了總預算，行政院已經急得焦頭爛額，若換院長，總預算還得重送，只會拖得更久。（圖／行政院提供）

卓榮泰選台北市長？黃暐瀚表示，最早聽到這個「分析」是國民黨立委謝龍介在講，認為民進黨的北市長「大咖」人選，會是行政院長卓榮泰。昨天連王世堅都點名卓榮泰選台北市長，這兩天卓院長肯定會被記者追問這個話題。

廣告 廣告

「我覺得不太可能。」黃暐瀚列出理由：

1、為了總預算，行政院已經急得焦頭爛額，若換院長，總預算還得重送，只會拖得更久。

2、賴總統完全信任卓院長，這組合看來會一直維持到今年11/28選後，暫時看不出換閣揆的跡象。

3、民進黨縣市長提名，預計一月底之前必須完成，就算卓院長未必可以幹到天荒地老，但你說兩週內馬上就要宣布下台，可能性不高。

黃暐瀚也指出，其實，在他看來，民進黨對於「北桃」兩市的態度，僅是「守住40%基本盤」就算不輸，並不是「勝選作戰準備」，與台南高雄「輸不得」完全不同。

所以，只要能夠守住基本線，並帶領小雞（議員）維持目前的席次，就是合格的（北桃）市長參選人。眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長自己有積極（參選北市長）意願，否則換掉院長，去選北市長，他覺得應該不太可能。

更多三立新聞網報導

川普喊「我任內習近平不敢攻台」！真實目的曝 專家：在剪習近平裙邊

江啟臣楊瓊瓔都想選台中！黃暐瀚預測「這1人」出線：形勢明確

和國民黨中央有點黏又不太黏！媒體人曝「3觀察點」：蔣萬安走自己的路

黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高

