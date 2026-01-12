王世堅出戰KO蔣萬安？命理師：2026年運勢大看好

政治中心／李汶臻報導

2026九合一選舉即將到來，首都市長爭霸戰方面，國民黨蔣萬安力拚連任。他日前宣布台北公私立國中、國小營養午餐全面免費震撼全國，也掀起一波政治巨浪，進而讓他的連任之路是否受阻，備受外界矚目。對此，命理師詹惟中就鐵口斷言稱「2026連任恐怕有阻礙」，但2028挑戰總統「機會太大了！」。但曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君卻有不同看法，她認為蔣萬安「沒辦法當總統」。

隨著2026年九合一選舉進入準備期，民進黨近期積極佈局，但被朝野視為關鍵戰之一的「台北市長爭霸戰」人選，至今仍未定案。目前除了「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農公開表達參選意願外，王世堅、吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人也被外界點名是適當人選。面對民進黨將推出的強棒候選人，蔣萬安連任之路是否被終結備受矚目；對此，命理師詹惟中先前就在節目《新聞挖挖哇》分析蔣萬安今年流年命盤「羊刃入本命、陀羅入夫妻」，表示他要連任恐會遇上阻礙，需要經歷一番苦戰。

民進黨台北市長擬參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／吳怡農競選辦公室提供）





詹惟中接著分析蔣萬安可能遇上的對手吳怡農或王世堅，他提到吳怡農流年運勢「沒有煞星，沒有星沖」，因此有機會有意想不到的加分；至於王世堅方面，詹惟中分析其2026年運勢大看好，但話鋒一轉提到王世堅運勢「走齒相」。詹惟中指出「講話正直、言之有物」雖沒有不好，但認為「這對他選台北市長之路，會更艱辛」。

外界關注綠營台北市長人選，有聲浪推民進黨立委王世堅出戰。（圖／民視新聞）





另外，針對蔣萬安是否有機會直攻2028年總統大位？詹惟中鐵口直言「機會太大了！」，原因是「國民黨像樣的沒幾個人了」，詹惟中甚至大讚蔣萬安是藍營心血，並呼籲國民黨老人「老了該退就退、該走就走，有所取捨，不要佔在那邊造成國民黨的阻礙」。

但曾精準選中柯文哲66歲後命格「走空亡」、且「無總統命」的命理師周映君似乎並不看好蔣萬安，在節目中斷言，蔣萬安恐怕沒有總統命，原因是接下來差不多十幾年，走的都會是金水運「水已經這麼旺，金又再生水，外在各方面的聲音和壓榨就會很多」、「我是覺得他沒辦法當總統！」。

