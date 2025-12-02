王世堅前進校園會談 老師、學生尖叫搶著合照

王世堅前進校園會談，學生們的尖叫聲簡直可以蓋過校園的鐘聲！（台北海大提供）

立委王世堅在抖音神曲《沒出息》席捲全台，近日他到台北海洋科技大學與學生們會談，才現身校園學生們的尖叫聲不斷，等著排隊與他合照，比起他昔日被連結電影恰吉時，人氣還要狂炸，王世堅已是大學生心中「台灣第一網紅」！

王世堅現身校園連老師們都追著拍照。（台北海大提供）

王世堅校園巡禮所到之處都有學生要跟他合照，就連上課中的同學看到他也忍不住集體尖叫；許多特教中心的同學也興奮好奇上前圍觀；更有寵物系學生集體抱著小狗狂奔搶合照，而王世堅更是抱起小狗合照幽默表示：「我雖然是貓奴，但這隻狗狗實在太可愛，忍不住！」

巡禮全程7小時！立委王世堅委員非常親切與所有大學生互動，甚至擠在高樓層走廊與學生們合唱人氣神曲《沒出息》，被學生團團圍住，讓王世堅忍不住喊話要學生們：「打鐘了，再不去上課的話，就真的會沒出息囉！」

