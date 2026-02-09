王世堅南下台中 陪英系議員參選人登記初選

台中市 / 綜合報導

民進黨下屆台中市長參選人，確認由立委何欣純出戰，今(9)日上午何欣純陪黨內市議員參選人，到市黨部登記，政壇「扶龍王」王世堅也到場，王世堅的超人氣瞬間變主角，就連何欣純都尷尬被晾在一旁，反觀國民黨台中市長人選還陷入僵局，藍白小雞擔心沒有母雞帶隊，資源難整合，再拖下去恐怕無法承接執政紅利。

民進黨立委王世堅、莊瑞雄 ， 一早現身台中 陪同英系現任議員和新人們 登記初選 ， 現場王世堅也被拱為最強母雞 ，立委(民)王世堅說：「我再一次強調我是雄性，我絕對不是母雞，我沒有那個資格。」 現場高人氣 ， 議員參選人個個搶著合照 ， 就連將代表民進黨 ， 參選台中市長的立委何欣純 ，到場都先被晾在一邊。

廣告 廣告

民進黨上下 ， 個派系營造母雞帶小雞的氣勢 ， 要幫助小雞們順利通過初選 ，反觀國民黨台中市長提名陷入僵局，對比民進黨新人，有母雞陪同跑行程拉抬聲量，藍營新人相較之下顯得落寞。

國民黨台中市議員擬參選人吳宗學說：「謝謝，阿姨謝謝。獨自一人掃街拜票，沒有母雞光環支撐，將投入台中北屯參選議員的吳宗學說，依國民黨內部規定，市長人選沒決定前，小雞也無法進行初選，時間拖下去不只支持者焦慮，新人參選成本也不斷增加。

國民黨台中市議員擬參選人吳宗學說：「舉例我的看板，我的看板這樣子如果再多掛一個月至兩個月，我每個月多出來的成本，就將近快到30、40萬的租金。」

同樣也在爭取民眾黨，提名參選北屯市議員的吳皇昇也說，在民眾黨沒有提名台中市長人選的狀況下，藍白合是勝選關鍵，提名持續拖延，恐怕無法承接執政紅利，民眾黨台中市議員擬參選人吳皇昇說：「在台中來講的話，藍白合的氛圍是非常明顯，包含說我們在很多的活動場合，我們都不知道說，該喊誰當選。」

藍白小雞紛紛發聲，擔心「母雞」持續膠著，導致資源難整合，面對基層與在野夥伴聲聲催促，國民黨如何透過公平機制，讓強棒快點出線，將是守住台中執政權的關鍵。

原始連結







更多華視新聞報導

藍「姐弟之爭」拚台中市長提名 綠何欣純座談會布局

王世堅台中陪英系小雞登記 笑稱自己不是母雞

國民黨台中市長參選人難產 黨內估月底決定有難度

