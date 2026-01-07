王世堅受訪要柯文哲「別講流氓話」 小朋友經過嗨喊：唱沒出息的人！

民眾黨前主席柯文哲2日為了《人工生殖法》拜會民進黨立院黨團，外界猜測是否有「綠白合」的可能，不料4日又痛批若搞現任主席黃國昌，「我一定焦土政策」。對此，民進黨立委王世堅今（7）日受訪時表示，柯文哲別動不動講那種流氓話，無助於事。王世堅受訪期間，正好有小朋友經過，對方童言童語地說，「哇！是唱沒出息的人！」現場媒體均忍不住笑場，也稍微緩解緊張氣氛。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

民進黨今日下午舉行中執會，王世堅會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看柯文哲日前放話一事。王世堅回應，柯文哲別講流氓話，這樣意氣之爭無助於政治發展，尤其台灣國事如麻，主導政策的人應該要更加理智。

王世堅認為，各政黨本就可在政策面上相互合作和支援，民進黨和民眾黨可能在昨天是敵人，今天或許就可以交流合作，不是不能談，只要願意放下武器。

王世堅抨擊，民眾黨這1年在黃國昌主導下，犯下了方向性的錯誤，一昧向國民黨傾斜低頭，藍營所提案子照單全收，白營已經染成了小藍，偏離了當初民眾黨以理想、改革為核心的特質。

民眾黨前主席柯文哲2日為了《人工生殖法》拜會民進黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

王世堅認為，柯文哲這次回來，一開始有想通，想說針對個別政策大家可以合作，怎麼又突然變得這麼強硬？他呼籲柯文哲別再放那些狠話，倘若黃國昌真有涉入司法案件，相信他會勇敢面對，畢竟在司法面前講狠話都沒用，都是意氣之爭而已。

最後王世堅再次提醒柯文哲，現在台灣國事如麻，無論是要朝野合作還是政黨競爭，一切都要回歸理性，政治人物別講流氓話，無助國家治理。

柯文哲4日又因為黃國昌向民進黨嗆聲。（資料照／中天新聞）

只是在王世堅受訪期間，現場發生一段小插曲，當時有小朋友經過，看到王世堅竟童言童語地說，「哇！是唱沒出息的人！」當下媒體聽到也忍不住笑場。

