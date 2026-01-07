王世堅受訪談柯P 童路過驚喊：是唱〈沒出息〉的人

民眾黨前主席柯文哲4日表示，台灣政局會紛擾，就在總統賴清德一念之間，他警告，民進黨曾派人放話，要比照搞他一樣搞民眾黨主席黃國昌，若再搞黃，他一定採取焦土政策。對此，民進黨立委王世堅呼籲柯文哲「別動不動講流氓話」，但在訪問期間，有路人小朋友經過時表示「哇！是唱〈沒出息〉的人」，讓現場媒體忍不住笑場。

王世堅今（7）日接受媒體聯訪，被問到怎麼看柯文哲近日放話一事時回應，柯文哲這次回來一開始有想通，其有想清楚，從政、創立民眾黨總有一定理想，「理想就是有一些政策作為」。他指出，這些政策作為可能與國民黨格格不入，但與民進黨有共同的好理念，因此自己本以為，柯一回來想開，要針對個別政策合作，但怎麼突然又講這麼強硬的話？

王世堅強調，民進黨和民眾黨昨天是敵人，明天不知是怎樣，但今天可以合作，而合作交流的前提，第一步就是放下武器，不要打嘴砲、放狠話，若黃國昌有涉入司法案件，他相信其也會勇敢面對，「在司法面前講狠話也沒用，那是意氣之爭」。他並喊話，相信柯文哲應只是幫黃國昌出口氣，希望這樣罵過就好，不要再罵了。

王世堅也提到，台灣現在「國事如麻」，為了國家好，不要在枝枝節節的小事爭論，主導政策的人更應該理智，不要動不動講流氓話，這無助於事。而根據《ETtoday新聞雲》報導，在王世堅受訪期間，有路人小朋友在經過時表示「哇！是唱〈沒出息〉的人」，讓現場媒體忍不住笑場。

