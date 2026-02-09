王世堅台中陪英系小雞登記 笑稱自己不是母雞

台中市 / 綜合報導

民進黨六都市議員，展開初選領表登記，其中民進黨英系召集人立委莊瑞雄，立委王世堅特地南下台中，陪著英系小雞登記，由於日前，王世堅才陪著自己子弟兵登記，被誇是最強母雞，但他謙虛的說，自己只是雄性，而非母雞，不過王世堅的高人氣，在英系小雞心中，已經是超級助選員，個個搶拍合照，就連要代表民進黨參選台中市長的何欣純，到場一度被晾在一旁。

口號喊出來要力拚全壘打，民進黨立委王世堅、莊瑞雄，一早現身台中，陪同英系現任議員和新人們，登記初選，現場王世堅也被拱為最強母雞。立委(民)王世堅說：「我再一次強調我是雄性，我絕對不是母雞，我沒有那個資格。」

雖是這麼說，在英系小雞心中，已經是超級助選員，頻頻扮演「母雞」角色，王世堅被問到，是不是要來找「堅系」成員時。立委(民)王世堅說：「根本沒有堅系，我是開玩笑的，我都是獨來獨往，所以我半開玩笑的說，我是民進黨最小的派系，王世堅，堅系。」

雖然王世堅說是開玩笑，但他的高人氣，從現場議員參選人，個個搶著合照，就連將代表民進黨，參選台中市長的立委何欣純，到場都先被晾在一邊，王世堅不忘把光環，還給主人，大讚何欣純是最強人選。

立委(民)王世堅說：「何欣純將會擔任市長，她會帶給台中歡欣喜悅回到清純，歡欣喜悅回到清純。」民進黨上下，個派系營造母雞帶小雞的氣勢，要幫助小雞們順利通過初選，也讓綠營派系內戰更有看頭。

