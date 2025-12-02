王世堅名句 入選中國出版社年度十大流行語

▲民進黨立委王世堅先前的質詢內容：「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，近日意外在抖音上爆紅，還被改編成神曲《沒出息》。（圖／記者陳佩君攝，2025.10.15）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅，在擔任台北市議員期間的一段質詢內容，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，近日意外在抖音上爆紅，還被改編成神曲《沒出息》，成為時下年輕人的迷因金句。位於中國上海的「咬文嚼字文化傳播有限公司」，還將它選進2025年度十大金句。

根據《澎湃新聞》報導，「咬文嚼字」編輯部2日發布所謂的2025年十大流行語名單，火遍華人圈的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」也位列其中。

「咬文嚼字」編輯部聲稱，語言是心靈窗口，反映社會情緒，進入今年榜單的「××基礎，××不基礎」、「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」，以及進入備選名單的「高能量的一天」等等，都從不同的想法反映了普通民眾生活，一般民眾的百態人生，都在這些語言成分中被呈現了。

除了上述較為文化類的名詞，名單上還出現不少與人工智能相關的語詞，顯示AI在深刻改變世界的同時，也正在重塑人類的語言結構，伴隨生產力與產業的變化、轉型，「數字（位）遊民」亦成為年度符號載體之一。

按照中媒往年報導，「咬文嚼字」的年度十大流行語，主要是由語言文字專家，研究全年網路和大眾媒體上，出現的高頻率火熱字詞評定，「咬文嚼字」主編黃安靖曾說道：「語言是社會的一面鏡子，年度流行語折射出的時代特徵十分鮮明。」

