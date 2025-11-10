王世堅喊不想輸給蔣家後代 蔣萬安：專注市政不會去想選舉
〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立法委員王世堅被點名參選明年台北市長選舉，不過王世堅近日上節目表示，現任市長蔣萬安連任成功機率九成五，只是票數高低的問題；二二八遺屬若輸給蔣家後代很難堪。對此，台北市長蔣萬安今天出席鳳凰颱風整備會議前受訪說，專注在市政上，進行各項防颱整備，完全不會去想選舉的事。
