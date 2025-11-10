王世堅喊不想輸蔣家後代 蔣萬安這樣回應

政治中心／綜合報導

距離明年九合一大選還有一年多一點時間，民進黨誰挑戰力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安備受關注，民進黨立委王世堅也被點名的熱門人選之一。不過，王世堅日前在節目專訪透露不想選北市長原因說，他認為蔣萬安95%以上會連任成功，「自己身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代」。對此，蔣萬安受訪表示，專注在市政上，完全不會去想選舉的事。

王世堅接受主持人黃暐瀚專訪，節目在9日播出。儘管被黨內點名是台北市長可能人選，但王世堅並沒有繳交意願表，他也在節目中強調完全沒想過要選台北市長，即便被徵詢要徵召，他仍會跟選對會表達有比他更適合的人，應該讓最強的人出來。

王世堅直言，他認為蔣萬安要連任台北市長只是票數高低問題，「我相信他95%以上鐵定連任成功」。王世堅說，他有個人的原因，因為父親跟外祖父是228受難者，父親也是白色恐怖受害者。

王世堅坦言，「如果輸了蔣萬安…」，父祖輩受過他們家的政治迫後，「子孫竟然在民意選舉上還輸於他，這樣我會對全體這麼多國人同胞白色恐怖、228受難家屬，我這樣子會很難堪」。他認了不想輸給蔣萬安，因為輸給蔣萬安的意義變成多了這一層意義。

蔣萬安上午出席鳳凰颱風整備會議，會前被媒體問到，被王世堅認為95%機率會連任一事，他表示，「今天就是進行各項防颱整備會議，專注在市政上，完全不會去想選舉的事」。

