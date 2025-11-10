王世堅喊北市「不想輸蔣家後代」稱他95%連任 蔣萬安回應了

王世堅指蔣萬安連任成功機率達95%。資料照 廖瑞祥攝



被點名2026民進黨台北市長人選之一、立委王世堅在接受網路政論節目專訪提到，他無意參選是因為蔣萬安連任成功機率達95%，「我不想輸給蔣家後代。」蔣萬安今（10日）被問及王世堅說法，蔣說，「今天進行各項防颱整備會議，我們都專注在市政上，完全不會去想選舉的事。」

王世堅日前接受網路政論節目「下班瀚你聊」專訪指出，蔣萬安連任市長指示票數高低的問題，「我相信他95%以上、他鐵定連任成功」，並稱身為二二八受難家屬、父親跟外祖父都曾受過蔣家父祖輩的政治迫害，若在民意選舉上還輸於蔣萬安，對自己而言是雙重壓力，若選輸在受害家屬眼中恐怕很難堪。

蔣萬安上午赴防颱應變中心聽取鳳凰颱風整備工作受訪表示，「今天進行各項防颱整備會議，我們都專注在市政上，完全不會去想選舉的事情。」

蔣萬安在聽取取氣象團隊及各局處簡報後，要求工務局、水利處及公園處應全面檢視抽水站試俥操作、防汛設施巡檢及移動式抽水機維護狀況，確保防汛能量正常運作。同時，應加強市區行道樹、公園及校園樹木的修剪與加固，防範強風豪雨造成災害。

蔣萬安指出，此次降雨以山區為主，大地工程處須強化邊坡巡查與土石流潛勢區警戒，提前盤點老舊聚落與高風險邊坡，必要時預防性疏散撤離民眾。另針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，蔣萬安則指示要加強邊坡穩固及即時降雨監測，必要時請區公所針對災害影響區域住戶進行疏散撤離。

蔣萬安強調，隨著颱風逐漸靠近，市區風勢將持續增強。各單位應加強防災宣導，提醒民眾避免前往山區、河邊及海邊活動，並提高警覺，做好防颱準備。而針對施工安全，蔣萬安要求都發局、公務局及勞動局督導各建築與施工工地廠商，確實加固圍籬、帆布、吊塔、廣告牌等設施，必要時提前拆除，防止強風造成意外。

蔣萬安也提到，文化局原訂於13日在二廳院藝文廣場舉辦的戶外音樂活動，將持續關注最新風雨預報，並適時調整活動內容。他也提醒各局處，如有戶外活動應提前評估、強化防護措施，保障市民與工作人員安全。

蔣萬安並指示，人事處、教育局、水利處及交通局應依標準作業流程提前研判是否需調整上班上課、開啟疏散門或進行市區紅黃線車輛移置等措施，並與鄰近縣市保持密切聯繫，及早發布相關訊息。他特別提到，過去梅姬颱風曾造成百齡、和平公園等地區汽機車泡水情形，交通局應密切掌握風雨動態，提早進行防範。

