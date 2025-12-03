王世堅喊台灣護照踩到痛點 國台辦怒斥作秀

▲中國國台辦發言人張晗今（3）日狠嗆王世堅靠著《沒出息》的改編熱度，在網絡上蹭眼球，作秀刷存在感，「真是沒出息」。（圖／記者陳佩君攝，資料照）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅在擔任台北市議員期間，質詢時金句連發，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」在中國社群網路爆紅，被改編成神曲《沒出息》成為網路迷因熱梗，在中國人氣超高，甚至有網友用AI假造王世堅赴中的影片。王世堅則強調自己沒去過中國，若要去，要用台灣護照而不是台胞證。對此，中國國台辦發言人張晗今（3）日狠嗆王世堅靠著《沒出息》的改編熱度，在網絡上蹭眼球，作秀刷存在感，「真是沒出息」。

廣告 廣告

王世堅在中國爆紅，他之前曾説自己會是「最後一個踏上中國的台灣人」，強調若要去中國，必須持中華民國護照且是在非地方對中央、非黨對黨、非被拿刀子掐脖子強迫的情況下，才會考慮跟中國交流。

▲中國國台辦發言人張晗。（圖／翻攝自國台辦臉書）

對此，中國國台辦發言人張晗今日在例行記者會上被問到對於王世堅的說法有何評論時，回答說「大陸和台灣同屬一個中國，不是國與國的關係。你提到的這個人一邊靠著《沒出息》的改編熱度，在網絡上蹭眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀，真是沒出息」。

10月時國台辦發言人陳斌華也被曾被問到王世堅《沒出息》爆紅的現象，當時陳斌華說自己看過很多版本的《沒出息》，樂見兩岸快樂、有趣的互動，還說對於歌曲和影片中的人物，他沒有評論。對照今日張晗的發言，國台辦對王世堅的態度可說是有明顯轉變。

張晗今日記者會上也再度批評賴清德總統，稱「賴清德肆意鉗制台灣民眾參與兩岸的交流自由，粗暴剝奪老百姓追求更加美好生活的權利，充分暴露其『恐怖政治』、『綠色獨裁』的本質」。張晗強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。「如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手迎頭痛擊」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯白蝦不要了？中國學者評論宏國大選恐變天：斷交也不可惜

中日緊張未緩和！中國學者曝「反制日本」狠招：支持琉球獨立

中日因台灣問題交鋒！李在明要當「東北亞和事佬」：韓國不選邊站