王世堅喊＂不用台胞證＂才赴中 國台辦惱怒：沒出息

日前網路瘋傳一段AI影片，假造民進黨立委王世堅，現身中國，王世堅當時出面闢謠，表示除非入境中國不需要台胞證，而是用台灣護照，才會前往，這讓國台辦惱羞成怒大罵他"沒出息"，不過王世堅也沒在怕，3日上午出面反轟"是你沒出息"，雙方隔空開槓。





民進黨立委王世堅赴黨部開中常會 巧遇新黨人士在對街抗議民進黨祕書長徐國勇（圖／民視新聞）









新黨副秘書長 游智彬：「沒有出息的王世堅，送衛生紙給你擦烙賽啦。」

新黨人士跑到民進黨踢館丟衛生紙，說是不滿日前民進黨祕書長徐國勇用"廁所衛生紙"來比喻軍購預算，但這一幕，讓準備開中常會的民進黨立委王世堅怒火中燒。

立委(民) 王世堅：「愛跟中國好 跟中國統一，那你就回中國去住嘛，用這樣子的方法去當中共的馬前卒，夠膽他放馬過來嘛，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思，我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽。」









民進黨立委王世堅轟新黨人士是中國的馬前卒 更開嗆＂隨時擺好擂台簽生死狀＂（圖／民視新聞）









王世堅不只對新黨戰力滿點，對中國更是沒好氣。因為日前他遭AI大軍盯上，偽造出人在中國的假影片，本人當時出面闢謠，喊話"除非只要台灣護照、不用台胞證就能入境"，否則不去中國，一番話竟讓中國氣噗噗。

國台辦發言人 張晗：「你提到的"這個人"，一邊靠著"沒出息"的改編熱度在網路上蹭眼球，一邊又放大厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是沒出息。」

立委(民) 王世堅：「如果去你中國就必須先申請台胞證才能去，拜託 你要引起這個爭端，是你沒出息吧，愛怎麼說 就怎麼說，反正我們永遠也碰不到面啊，我 王世堅 會是我們台灣最後一個登上中國大陸土地的人。





王世堅日前表示除非僅用台灣護照、不用台胞證就可以入境中國否則他永遠不會去 國台辦發言人張晗不滿開嗆沒出息（圖／台海時刻）









王世堅回敬國台辦沒在客氣，畢竟這金句引領風潮，自己可是原創，要拿來罵人，怎麼可以輸！





