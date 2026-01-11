王世堅喊「我信賴、不信邪」改編沒出息唱「堅挺亭妃」

民進黨立委王世堅現身台南，替陳亭妃站台。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選前的黃金周末，兩位選將林俊憲和陳亭妃全力衝刺，林俊憲從東區關帝殿出發車掃，並獲得台南市長黃偉哲力挺。陳亭妃則回到政壇起點，從安南區正統鹿耳門聖母廟騎乘鐵馬，並找來立委王世堅助陣，王世堅更在現場開嗓唱歌，改編他的爆紅神曲〈沒出息〉來表達支持。

立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是堅定勇敢堅挺亭妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」

民進黨立委王世堅大開金嗓，改編爆紅神曲〈沒出息〉，現身台南，替陳亭妃站台，造勢現場一秒變成粉絲見面會。

王世堅一走到台下，馬上被支持者團團圍住要簽名要合照。王世堅說，選擇站出來，是因為不捨陳亭妃在初選過程中飽受攻擊，各界也關注他是否參選台北市長。

立委（民）王世堅：「卓榮泰院長學養俱佳，才德兼備，參選首都市長，是最適合的人選。我們還有鄭麗君副院長，還有徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤，都是非常適合，他們這幾位人選都比我強太多。」

這時還傳出綠營點名卓榮泰參選台北市，只是現在要先解決台南初選，在12日初選民調前夕，陳亭妃也持續騎乘鐵馬走完37區，終點設定在台南市政府。

同一天，林俊憲則是透過車隊掃街，從東區關帝殿出發，把握選前黃金時刻，鎖定台南市區，爭取最多的曝光機會。在出發前，林俊憲也展現了受到基層力挺的氣勢，在地議員、立委一字排開，台南市長黃偉哲也現身表達支持。

林俊憲打出市政接棒牌，當然不忘提及賴總統。立委（民）林俊憲：「我記得總統幫我喊當選的時候，他也跟偉哲市長說，說他會全力支持台南的市政。」

最後關頭衝刺，憲妃之爭各自找來心中的大咖合體，決戰最後一里路。

