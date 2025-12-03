王世堅喊「用台灣護照」才赴中 國台辦氣：沒出息





日前民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」被改編成歌曲《沒出息》在網路爆紅，甚至紅到連中國網民都耳熟能詳，不過近期網路卻流傳AI假影片，編造王世堅前往中國的假象，讓王世堅痛批真的很惡劣，他表示，只有台灣人持「中華民國護照」他才有可能去中國。對此，國台辦發言人張晗今天反（3）嗆王世堅真是「沒出息」。

根據《三立新聞網》報導，王世堅說，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的，包括，非地方對中央交流、非黨對黨交流，以及絕對不能被中共拿刀子掐著脖子去交流。

王世堅強調，他無法接受台灣人申請台胞證去中國，若有一天中共看清這一點，願意開放讓中國人持中國護照來台灣，台灣人持中華民國護照去中國，才有可能考慮過去，如果現在要用他無法接受的方式，完全不可能，「我王世堅會是最後一個踏上中國的台灣人」

而國台辦發言人張晗也今天在記者會中反嗆王世堅，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係。王世堅「這個人」，一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

