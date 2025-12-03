王世堅喊「用護照不用台胞證」才會赴中 國台辦：大放厥詞刷存在「沒出息」

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨立委王世堅因日前被有心人士用AI惡意偽造赴中國拍片，他出面澄清自己一直都在台灣，更提出多個條件包括「用台灣護照而非台胞證」，他才有可能去中國。對此，中國國台辦發言人張晗今(3)日則批王世堅一邊在中國網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，真是「沒出息」。

王世堅因早年在台北市議會質詢金句「從從容容、遊刃有餘」被改編成抖音歌曲在中國爆紅，而日前網路上流傳影片稱他前往中國，王世堅則出面澄清相關影片為AI偽造，他也強調，台灣和中國可以交流，但要在雙方平等，不是黨對黨之間的談判，也不是中共逼迫交流。王世堅更提出，等到中共願意開放中國人持中國護照來台，台灣人持台灣護照到中國，他才有可能去中國。

對此，國台辦發言人張晗今日回應，稱「大陸與台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國的關係」，張晗也批王世堅一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，「這種自相矛盾的作秀真是『沒出息』」。

