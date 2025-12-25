王世堅嗆廢死不妥？蔡丁貴嘆「台灣人從沒對隨機殺人的蔣家父子這麼生氣」網驚呆

北捷日前發生隨機殺人事件，綠委王世堅日前被問到廢死相關問題時痛批，廢死團體就是集體的虛偽，不服請移民。對此，台獨大老蔡丁貴則不認為不妥，因為「我們都是罪人」，更稱他對「台灣人從來沒對隨機殺人的蔣介石蔣經國父子有權力的人這麼生氣過，卻對沒有權力的民眾殺人犯罪這麼義憤填膺，不也奇怪乎」？引發網友熱議。

王世堅痛批，廢死團體就是集體的虛偽，不服請移民。（圖/資料照）

蔡丁貴24日在臉書發文表示，自己認識王世堅，但沒有往來。見面時，王世堅對他都很客氣有禮貌。不過，看到王世堅在新聞報導上對「廢死聯盟」咬牙切齒的發言，自己實在感到非常不妥，不得不發言！隨機殺人的恐怖行為，不論是背後的動機是什麼？除了個人的問題之外，生活的社會環境也是一個問題。

圖取自蔡丁貴臉書。

蔡丁貴指出，受害者的家屬自然難免會有「以牙還牙以眼還眼」的心理，但一個社會的政治公眾人物，要有整體族群大生命的認同意識高度。一個兄弟犯罪，需要再殺另一個兄弟來結案嗎？處罰是應該的，但為了一個人犯罪而選擇繼續殺人，殺來殺去何時了？

蔡丁貴稱，自己每天看到「滯台中國難民黨」如此公開日以繼夜毫不遮掩地傷害台灣人，「我不會想要置他們於死地，我都呼籲他們早日回去中國落葉歸根，不要再在台灣為非作歹，傷害更多台灣人」。

蔡丁貴最後呼喊，「群體生活的犯罪，不只是個人的問題，也是社會集體的問題。這是一個困難的問題，祈願耶穌基督賜給我們智慧可以逐步解決這個非常困難的問題，我們都是罪人（有魔性的人）啊！阿堅」！

網友留言。（圖取自蔡丁貴臉書）

蔡丁貴更在這篇貼文下方留言說「這麼多台灣人從來沒有對隨機殺人的蔣介石蔣經國父子有權力的人這麼生氣過，卻對沒有權力的民眾殺人犯罪這麼義憤填膺，不也奇怪乎？要不要廢死？台灣社會還需要更多討論。可以反對廢死，但不必講得咬牙切齒」。

蔡丁貴這篇獨特觀點的文章，立即引發網友討論，雖然有部分網友認同，但更多網友認為「他對你很有禮貌，不代表你可以這麼對他不禮貌，就事論事你tag他幹嘛？蹭流量嗎」、「不要拿宗教來綁架人的世界！人的世界只有人沒有神！就是因為人類學到了用神來綁架人，所以很多壞人變本加厲學會塑造自己是神」、「審判是神的事！我們的工作是送他見神」、「等你成為被害者或其家屬，再來發言，比較有說服力」、「死刑犯都送去廢死聯盟家中，讓廢死聯盟好好教化啊」。

