王世堅嗆廢死團體「假仁假義」：若不服死刑請移民廢死國家

捷運台北車站與中山商圈日前發生隨機攻擊事件，造成社會恐慌，也讓廢死與否的議題再度成為輿論焦點。民進黨立委王世堅今（24）日出席中執會前受訪，針對廢死聯盟近期「停止執行死刑」的發言，展開強力批判。王世堅重砲直指「廢死就是集體的虛偽」，並強調殺人償命是千古不變的定律，國家不執行死刑將導致法治崩解。

王世堅表示，嚴格執行死刑與防止冤獄是兩回事。他指出，目前國內 36 位待執行的死刑犯，每一位都是事證明確、罪大惡極且無可救藥。王世堅認為，死刑的主要目的是還給被害者公道，如果國家一再縱容死刑犯，會讓人民對法律喪失信心，甚至產生「把武器權還給人民」的危險念頭，屆時民眾若選擇私下復仇，法治尊嚴將蕩然無存。

廣告 廣告

針對廢死主張，王世堅不假辭色地批評，只有被害人及家屬才有原諒的權利，第三者不應在那邊「假仁假義」、慷被害人之慨。他更直言，台灣超過 90% 的民意支持死刑，極少數主張廢死且不服的人，「拜託請移民到廢死的國家，去當該國國民就好」。

王世堅最後也針對執行率表達不滿，批評一年半僅執行一位死刑犯的速度太慢。他呼籲法務部應扛起責任，排除釋憲後的程序障礙，儘速針對符合條件的死刑犯執行槍決，以維護社會正義與法治尊嚴。

更多品觀點報導

台北車站血案不到一周！廢死聯盟喊話停執行死刑，網友炸鍋批：自以為正義。

UG百萬捐款早於悼唁爭議 彭華幹揭露1219事件關鍵時間序

