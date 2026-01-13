王世堅嘆少子化成國安危機！台女平均「生0.87個寶寶」：1作法救生育率





台灣少子化已經不是新聞，加上2026年1月9日由內政部正式宣布邁入「超高齡社會」，生育率連5年負成長，新生兒下降速度令人憂心，「人口危機」提早來到，台北市議員王世堅也對此感到擔憂，拋出解方拯救台灣生育率。



王世堅1作法救「台灣生育率」

「台灣少子化」連科技巨頭馬斯克近期都罕見點名，警告歷史上許多偉大文明衰亡，往往不是因戰爭或天災，而是因長期低生育率所造成的「慢性消失」。

而台灣這樣「生不如死」人口結構問題，也讓台北市議員王世堅感嘆「已成嚴峻的國安危機」，王世堅透過臉書指出「2025年一項大型國際調查，227個國家與地區當中，台灣生育率最低，平均每位女性只生0.87位小朋友」。

廣告 廣告

王世堅對此語重心長拋出解方，希望拯救台灣生育率：

建議婦女產後在「月子中心」的支出，應認列「醫療及生育費列舉扣除額」。

「產後照護」良好，能讓女性同胞順利重回職場，才可能計畫再生寶寶。

王世堅強調「坐月子」是生育的一環，而「產後出血」與「傷口復原」更是醫療的一種，產後照護有其重要性。

少子化成國安危機：王世堅拋1作法救台灣生育率。圖片來源：FB@王世堅

王世堅PO文掀網熱議

網友對此熱議留言，巧妙引用王世堅經典名言：「生了以後每天匆匆忙忙連滾帶爬」、「世界第一名，是倒數第一名，好慘」。



還有人指出台灣生育率低：「房地產也是主因，很多年輕人因為買房壓力大，不生小孩、養不起」，感嘆「沒錢人連過日子都難，哪還有心力照顧與培養小孩」、「身為一胎爸的心得是，固然補助很多，但並不會因為增加短期或一次性補助，就提高多生小孩的意願」。

「生不如死」成台灣國安危機

依據美國中央情報局（CIA）《世界概況》（The World Factbook）報告內容，若生育率長期低於世代更替水準，人口將以驚人速度萎縮，進而影響經濟結構、勞動力市場及社會福利體系。

台灣內政部統計資料顯示，2025年台灣總人口數2329萬9132人，已連5年負成長，而台灣正式邁入「超高齡社會」後，少子化與高齡人口衝擊一體兩面，尤其老化速度甚至居全球之冠，影響層面令人擔心：

經濟： 被扶養者變多、工作生產者變少；領年金者增多、繳費供養基金者變少（經濟停滯風險更高）。

社會： 社會結構老化、教育體系減班撤校變多。

政治：老人選票占比多、政治力更強，影響政策走向。

這些都成為台灣人口危機延伸而來，急待解決的重要議題之一。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

中國爆紅App「死了麼」遭批不吉利！竟登排行冠軍：打中獨居心聲

鄭家純流產！忍痛發文「反代孕修法」：不希望台灣用錢買子宮