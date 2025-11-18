王世堅回應被點名選桃園市長：沒這個想法 不敢奢望

媒體報導，民進黨在2026桃園市長選戰要出奇兵，立委王世堅與蔡其昌被點名是合適人選。王世堅今天說，他完全沒有這個想法、也不敢奢望，可以回到立法院為社會做一點事，已經可以寫進祖譜了。

王世堅今天在立法院接受媒體聯訪表示，蔡其昌很合適，但他本人不是，也完全沒有這個想法；王世堅說，他能回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，光是這一點就已經可以寫到祖譜裡面，所以他不敢奢望。

此外，有媒體報導指出，中共解放軍軍艦上有人員排出王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」這8個字。王世堅則表示，「兩岸難得有共識」，好的金句任何人都有使用權，他予以尊重，然而台灣也不是省油的燈，在應對態度上，台灣是從從容容，做好的準備則是游刃有餘。

王世堅認為，大家應該想方設法追求全人類的和平，而非窮兵黷武、互相放話；絕大多數的台灣人都是熱愛和平，也是很善良、厚道的民族，因此不必兵戎相見，兩岸之間「我們昨天是敵人，明天不知道，今天我們可以交流」。